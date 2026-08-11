哥倫比亞7.4級地震增至132死570傷　全國進入「災難狀態」(有片)

哥倫比亞西部周一(10日)上午發生規模7.4強震，增至最少132人死亡，570人受傷，還有多人受困瓦礫堆，預計死亡人數還會攀升。今次地震全國有32個城市嚴重受災，是哥倫比亞近10年來最強地震，政府已經宣布全國進入災難狀態。

綜合報道，哥倫比亞政府當地時間周一(10日)最新通報表示，當天在該國西部發生的地震已造成132人死亡、570人受傷，全國有32個城市嚴重受災。上周五宣誓就任的新任總統德拉埃斯普列亞(Abelardo De La Espriella) 發表電視講話，今次地震已造成61棟建築倒塌，另有1,575棟房屋、18間醫療衞生機構、52間教育機構以及18條道路受損，6座機場基礎設施受損要暫停航班升降，並宣布政府已宣布進入「國家災難狀態」，以應對地震災情。德拉埃斯普列亞表示，已親自接管政府緊急應對工作，並指示設立統一指揮中心，協調救援及善後。他表示會前往佩雷拉了解災情，並向受影響民眾保證政府會採取行動。