恐怖小鎮橋上懸掛5屍　竟包括前市長及前市議員(有片)

墨西哥薩卡特卡斯州一個人口僅得5,000人的小鎮波索斯德甘博亞(Pozos de Gamboa)多年來飽受毒品和暴力蹂躪，在獲政府積極介入後經過一段平靜日子，惟上月在當地一處橋上驚見懸掛著5具屍體，當中包括前市長、前巿議員、公務員及商人，令當地居民再度陷入恐慌，令小鎮如今宛如鬼城。

綜合報道，薩卡特卡斯州是將毒品走私至美國的關鍵地點，因此長期成為「哈利斯科新世代」(Jalisco New Generation)與「錫納羅亞」(Sinaloa)兩大販毒集團的必爭之地，隨著官方持續介入曾經一度出現平靜局面，兇殺案從2022年約1300宗下降到2025年的144宗。直至7月18日，54 號公路一座橋上懸掛5具屍體，其中一名死者是前市長Ignacio Castrejón Valdez，還附有黑幫的訊息，小鎮其他地方還發現另外5屍，一日內合共發現10具屍體，除了前巿長，還有前巿議員Andrés Vázquez Gurrola、律師、公務員及商人。