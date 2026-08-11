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出版：2026-Aug-11 11:33
更新：2026-Aug-11 11:33

恐怖小鎮橋上懸掛5屍　竟包括前市長及前市議員(有片)

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恐怖小鎮橋上懸掛5屍，竟包括前市長及前市議員。(X)

恐怖小鎮橋上懸掛5屍，竟包括前市長及前市議員。(X)

墨西哥薩卡特卡斯州一個人口僅得5,000人的小鎮波索斯德甘博亞(Pozos de Gamboa)多年來飽受毒品和暴力蹂躪，在獲政府積極介入後經過一段平靜日子，惟上月在當地一處橋上驚見懸掛著5具屍體，當中包括前市長、前巿議員、公務員及商人，令當地居民再度陷入恐慌，令小鎮如今宛如鬼城。

綜合報道，薩卡特卡斯州是將毒品走私至美國的關鍵地點，因此長期成為「哈利斯科新世代」(Jalisco New Generation)與「錫納羅亞」(Sinaloa)兩大販毒集團的必爭之地，隨著官方持續介入曾經一度出現平靜局面，兇殺案從2022年約1300宗下降到2025年的144宗。直至7月18日，54 號公路一座橋上懸掛5具屍體，其中一名死者是前市長Ignacio Castrejón Valdez，還附有黑幫的訊息，小鎮其他地方還發現另外5屍，一日內合共發現10具屍體，除了前巿長，還有前巿議員Andrés Vázquez Gurrola、律師、公務員及商人。

54號公路行車橋。(X) 7月18日發現的10名死者。(X) 黑幫的訊息。(X)

小鎮居民：失蹤通常意味著遺體被處理

事件發生後，為波索斯德甘博亞的居民帶來恐懼，有居民表示：「以前這裡總是人來人往，但如今晚上9點後街上就沒半個人了。」形容當地猶如變為鬼城，鎮上大多數民眾過去都因為毒品暴力失去親戚或朋友，這些受害者可能是死亡或失蹤，但有人指出，失蹤通常意味著遺體被處理，難以找到，但鎮上人心惶惶怕遭報復，都不敢談論此事。

警告：影片內容或會令人情緒不安

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