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出版：2026-Aug-11 12:28
更新：2026-Aug-11 12:28

6人升降機載9個大男人　墮𨋢恐怖畫面曝光(有片)

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6人升降機載9個大男人，墮𨋢恐怖畫面曝光(有片)。(X)

6人升降機載9個大男人，墮𨋢恐怖畫面曝光(有片)。(X)

升降機因超載導致意外時有發生，引致傷亡事件亦屢見不鮮。俄羅斯達吉斯坦共和國首府馬哈奇卡拉(Makhachkala)日前某住宅大廈內一部規定只能載6人的升降機，卻載有9名成年男子，結果升降機瞬間從4樓墜至1樓，更造成4人骨折。事後當局調查，除了確認意外是因升降機超載所致，還發現大廈原來從未通過政府安全驗收，是危樓之一。

綜合報道，事發於上周六(8日)晚上約9時30分，從監視器畫面可見，升降機升至4樓後，突然瞬間墜下，並直接墮到1樓，導致4人骨折受傷，所幸未有危及性命，傷者在接受治療後已無大礙。當局事後進行調查，發現這部升降機規定只能載6人，但事發當時卻足足載著9名成年男子。

升降機升至4樓後，突然瞬間墜下，並直接墮到1樓。(X) 升降機升至4樓後，突然瞬間墜下，並直接墮到1樓。(X) 4人骨折受傷，所幸未有危及性命，傷者在接受治療後已無大礙。(X) 大廈是達吉斯坦認定的「180棟危樓」之一，但事發後大廈有多戶居民聚集圍觀，亦有多個單位住有人。(X) 大廈是達吉斯坦認定的「180棟危樓」之一，但事發後大廈有多戶居民聚集圍觀，亦有多個單位住有人。(X)

大廈落成多年未通過安全檢查 為180棟危樓之一

更荒謬的發現，是這棟大廈在2021年竣工，但遲遲未通過政府安全檢查，早就被政府列入「危樓」的黑名單中，是達吉斯坦認定的「180棟危樓」之一，但網上影片顯示，事發後大廈有多戶居民聚集圍觀，亦有多個單位住有人。達吉斯坦共和國住房監察局就此表示，這棟樓尚未通過安全檢查，按理說升降機也不能運作，俄羅斯聯邦偵查委員會已就此事件展開刑事調查。

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