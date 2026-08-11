6人升降機載9個大男人　墮𨋢恐怖畫面曝光(有片)

升降機因超載導致意外時有發生，引致傷亡事件亦屢見不鮮。俄羅斯達吉斯坦共和國首府馬哈奇卡拉(Makhachkala)日前某住宅大廈內一部規定只能載6人的升降機，卻載有9名成年男子，結果升降機瞬間從4樓墜至1樓，更造成4人骨折。事後當局調查，除了確認意外是因升降機超載所致，還發現大廈原來從未通過政府安全驗收，是危樓之一。
綜合報道，事發於上周六(8日)晚上約9時30分，從監視器畫面可見，升降機升至4樓後，突然瞬間墜下，並直接墮到1樓，導致4人骨折受傷，所幸未有危及性命，傷者在接受治療後已無大礙。當局事後進行調查，發現這部升降機規定只能載6人，但事發當時卻足足載著9名成年男子。
大廈落成多年未通過安全檢查 為180棟危樓之一
更荒謬的發現，是這棟大廈在2021年竣工，但遲遲未通過政府安全檢查，早就被政府列入「危樓」的黑名單中，是達吉斯坦認定的「180棟危樓」之一，但網上影片顯示，事發後大廈有多戶居民聚集圍觀，亦有多個單位住有人。達吉斯坦共和國住房監察局就此表示，這棟樓尚未通過安全檢查，按理說升降機也不能運作，俄羅斯聯邦偵查委員會已就此事件展開刑事調查。
Those with elevator phobias, look away now.— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) August 9, 2026
In Russia’s Makhachkala, an overloaded lift carrying nine men fell from the fourth floor. It was designed for six people and four passengers suffered fractures and were taken to hospital, where their condition was described as moderate… pic.twitter.com/gEuQvxcphY