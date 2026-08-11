「日本版GPS」衛星順利升空　料加強手機汽車導航定位

「導」是日本自行建構的衛星定位系統，被稱為「日本版GPS」，主要用途包括提升汽車導航、智慧型手機等設備的位置定位精度，同時也能在發生地震、颱風等災害時，協助傳遞相關資訊。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今日（8月11日）成功發射H3火箭9號機，搭載被稱為「日本版GPS」的準天頂衛星系統（QZSS）「導」7號機，火箭升空後飛行順利，約30分鐘後成功將衛星送入預定軌道。

地震颱風時料發揮功效

日本原計劃逐步擴充準天頂衛星系統的規模，不過去年12月「導」5號機發射任務失敗，使相關部署受到影響。此次「導」7號機成功升空後，日本的準天頂衛星系統將進一步擴大至6機運作。

日本政府未來目標是建立7機體制，讓日本在不依賴其他國家衛星定位系統的情況下，也能維持正常的定位服務；更長期則希望擴充至11機，即使其中1枚衛星發生故障，仍能維持整體系統正常運作。

此外，此次發射成功也讓日本H3火箭的整體發射紀錄進一步改善。H3火箭自2023年首次發射以來，至今共執行9次發射任務，其中已有7次成功，顯示日本新一代主力運載火箭的可靠度持續提升。