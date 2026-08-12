伊朗局勢｜特朗普：美國也要求伊賠償　為半世紀損失負責

美國與伊朗近期就重啟霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）展開協商，但談判氣氛再度轉趨緊張。伊朗表示，願與阿曼敲定霍爾木茲海峽新的航運路線，但要求美國先滿足包括解除制裁、停止軍事威脅及提供戰爭損害賠償等條件；美國總統特朗普則反過來要求伊朗為過去數十年間造成的死亡與損失支付賠償，讓海峽重啟前景蒙上陰影。
路透社報道，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）表示，伊朗與阿曼的談判進展「順利且具建設性」，雙方已就新的航運路線圖達成協議，目前仍有部分技術問題尚待解決。討論內容也包括航行安全、環境保護、海事服務及打擊犯罪等事項。
部分案例引發爭議
不過，伊朗強調，在霍爾木茲海峽重新開放前，美國必須採取實際行動，包括提供遭受軍事攻擊的損害賠償、解除美國制裁，以及停止軍事威脅。伊朗同時要求美方解除對伊朗港口的海上封鎖，並釋放遭凍結的伊朗資產。
面對伊朗提出的條件，特朗普8月10日在白宮表示，美國也將要求伊朗支付賠償。他指出，伊朗應為「過去50年」造成的損害負責，賠償範圍包括戰爭、攻擊事件以及伊朗政府鎮壓示威活動所造成的死亡。
特朗普並進一步表示，伊朗應向黎巴嫩、敘利亞、也門及加沙地區因伊朗行動而遭受損害的人員負責。不過，特朗普提及的部分案例也引發爭議，例如他要求伊朗賠償2000年美軍「科爾號」（USS Cole）遭攻擊事件中17名美軍士兵家屬，但攻擊事件一般歸咎於「阿爾蓋達組織」，而非伊朗。
另一方面，特朗普還聲稱伊朗在2025年底及2026年的示威鎮壓中，造成約5.2萬名示威者死亡。不過，路透社指出，美國人權活動人士新聞社（HRANA）今年2月公布的資料則估計死亡人數約7,000人，其中約6,500人為示威者，與特朗普所提出的數字存在明顯差距。
海峽航運受嚴重阻礙
霍爾木茲海峽是全球最重要的能源航道之一，戰事爆發前約有全球五分之一的石油與液化天然氣經由此處運輸。自戰爭爆發以來，海峽航運受到嚴重阻礙，國際油價與通脹壓力因此受到推升。
目前，美方仍反對任何讓德黑蘭向通行船隻收取費用的安排。伊朗與阿曼雖已在航運路線等問題上取得進展，但美伊雙方對制裁、軍事威脅、賠償及海上封鎖等核心議題仍存在重大歧異。
值得注意的是，特朗普的新賠償要求被視為對伊朗條件的強硬回應，可能進一步增加談判難度。路透社指出，消息傳出後，市場對霍爾木茲海峽重新開放協議的期待降溫，國際油價8月10日收盤上漲約5%，反映市場對能源供應風險再度升高的憂慮。
目前霍爾木茲海峽能否恢復正常商業航運，仍取決於美伊雙方能否在制裁、賠償及安全保障等關鍵問題上達成妥協。若談判持續陷入僵局，全球能源市場恐再面臨供應與價格波動壓力。
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