伊朗局勢｜特朗普：美國也要求伊賠償　為半世紀損失負責

路透社報道，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）表示，伊朗與阿曼的談判進展「順利且具建設性」，雙方已就新的航運路線圖達成協議，目前仍有部分技術問題尚待解決。討論內容也包括航行安全、環境保護、海事服務及打擊犯罪等事項。

美國與伊朗近期就重啟霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）展開協商，但談判氣氛再度轉趨緊張。伊朗表示，願與阿曼敲定霍爾木茲海峽新的航運路線，但要求美國先滿足包括解除制裁、停止軍事威脅及提供戰爭損害賠償等條件；美國總統特朗普則反過來要求伊朗為過去數十年間造成的死亡與損失支付賠償，讓海峽重啟前景蒙上陰影。

部分案例引發爭議

不過，伊朗強調，在霍爾木茲海峽重新開放前，美國必須採取實際行動，包括提供遭受軍事攻擊的損害賠償、解除美國制裁，以及停止軍事威脅。伊朗同時要求美方解除對伊朗港口的海上封鎖，並釋放遭凍結的伊朗資產。

面對伊朗提出的條件，特朗普8月10日在白宮表示，美國也將要求伊朗支付賠償。他指出，伊朗應為「過去50年」造成的損害負責，賠償範圍包括戰爭、攻擊事件以及伊朗政府鎮壓示威活動所造成的死亡。

特朗普並進一步表示，伊朗應向黎巴嫩、敘利亞、也門及加沙地區因伊朗行動而遭受損害的人員負責。不過，特朗普提及的部分案例也引發爭議，例如他要求伊朗賠償2000年美軍「科爾號」（USS Cole）遭攻擊事件中17名美軍士兵家屬，但攻擊事件一般歸咎於「阿爾蓋達組織」，而非伊朗。