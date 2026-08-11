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出版：2026-Aug-11 14:15
更新：2026-Aug-11 14:15

撞人族變殺人兇手　老翁慘被撞出馬路捲車底亡(有片)

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撞人族變殺人兇手，老翁慘被撞出馬路捲車底亡。(X)

撞人族變殺人兇手，老翁慘被撞出馬路捲車底亡。(X)

「欺善怕惡」的「撞人族」為宣洩對社會不滿故意衝撞無辜弱小，帶來的傷害可能無法挽回。墨西哥北部工業大城蒙特雷(Monterrey)上一名65歲老翁在行人路上步行，卻遭迎面一名男子蓄意用肩衝撞，老翁立即失去平衡，跌出馬路，當場被行經的重型貨車輾過慘死，那位原本為宣洩情緒的「撞人族」後悔莫及，隨即負上殺人之名。

綜合報道，事發於上周四(6日)下午，道路監視器記錄顯示，老翁原本迎著男子而行，但隨即改向右行，惟男子卻刻意地迎上老翁以肩膀猛烈撞擊對方，導致老人失去平衡，一個踉蹌跌進馬路，並跌進正駛經重型貨車的車底，撞他的男子方大驚想要拉回老翁，可惜一切已太遲，老翁慘被捲入車輪當場死亡，那名「撞人族」卻懷疑畏罪，迅速離開現場。

00039 老翁失去平衡，一個踉蹌跌進馬路。(X) 老翁跌進正駛經重型貨車的車底。(X) 撞他的男子方大驚想要拉回老翁，可惜一切已太遲。(X) 撞他的男子方大驚想要拉回老翁，可惜一切已太遲。(X)

涉事「撞人族」兩日後被捕

警方事後隨即動員大批警員到現場，收集了包括監視器錄影在內的證據，8日凌晨約3時55分在市中心舊城區發現一名懷疑涉事「撞人族」，警員盤查期間在其身上檢獲5包大麻製品，隨即將他拘捕。涉事35歲被捕男子Héctor Iván「N」現正被扣留調查，當局至今未公開受害人身分。至於重型貨車司機亦被扣查中，檢察官辦公室將根據影片、證詞和其他證據，確定每位涉案人員的責任。

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