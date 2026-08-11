撞人族變殺人兇手　老翁慘被撞出馬路捲車底亡(有片)

「欺善怕惡」的「撞人族」為宣洩對社會不滿故意衝撞無辜弱小，帶來的傷害可能無法挽回。墨西哥北部工業大城蒙特雷(Monterrey)上一名65歲老翁在行人路上步行，卻遭迎面一名男子蓄意用肩衝撞，老翁立即失去平衡，跌出馬路，當場被行經的重型貨車輾過慘死，那位原本為宣洩情緒的「撞人族」後悔莫及，隨即負上殺人之名。

綜合報道，事發於上周四(6日)下午，道路監視器記錄顯示，老翁原本迎著男子而行，但隨即改向右行，惟男子卻刻意地迎上老翁以肩膀猛烈撞擊對方，導致老人失去平衡，一個踉蹌跌進馬路，並跌進正駛經重型貨車的車底，撞他的男子方大驚想要拉回老翁，可惜一切已太遲，老翁慘被捲入車輪當場死亡，那名「撞人族」卻懷疑畏罪，迅速離開現場。