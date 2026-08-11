11歲女兒慘遭性侵　父親誘狼上門連轟2槍報復

美國俄亥俄州格羅夫市(Grove City)一名男子在得知其11歲女兒遭到性侵後，決定進行私刑報復。他假冒孩子的身分傳訊息，成功誘騙施害者再度登門，並親手開槍打傷對方。

綜合報道，事綠於7月15日，受害人的母親在女兒手機內發現一段影片，顯示女兒在家中遭20歲男子Diego Montoya Gonzalez性侵，女兒31歲的父親Malik Chandler決定報復，他假扮成女兒在TikTok上與Diego聊天，成功將對方引誘到家中。根據Malik事後供述，他原本只打算將Diego痛打一頓後就報警處理，詎1料對方突然伸手摸向口袋，讓他誤以為是要掏槍，才決定拿出放在桌上的手槍並開火。警方抵達現場時，Diego癱坐在椅上、身中2槍，被送院搶救。