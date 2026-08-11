《華郵》揭特朗普移形換影逃伊朗暗殺威脅 上空軍一號後秘密換機｜伊朗局勢

美國《華盛頓郵報》周一(10日)報道，總統特朗普因受到伊朗暗殺威脅，上月8日出席完北約峰會後秘密改乘軍機離開土耳其，白宮對外聲稱他坐舊「空軍一號」離開。 路透社、美聯社等媒體引述《華郵》報道指，特朗普乘搭卡塔爾送贈的新總統專機前往土耳其出席北約峰會，但離開時意外改搭舊的空軍一號，此舉也引發外界對新專機安全性的質疑。 特朗普離開土耳其前在「Truth Social」發文表示，他「為了懷舊」將乘搭舊空軍一號前往英國米爾登霍爾皇家空軍基地(RAF Mildenhall)，新專機也將在同一基地停留，讓駐紮當地的美軍參觀。短暫停留後，特朗普再乘新總統專機離開英國。

美伊戰爭｜特朗普用甚麼方法換乘軍機？ 美媒早前報道，特朗普沒乘搭卡塔爾送贈的新總統專機波音747-8離開土耳其，是因為官員當時判斷存在伊朗勢力以特朗普和空軍一號為襲擊目標的可信威脅。 《華郵》最新引述一名熟悉這項行動的美國官員報道，特朗普在土耳其於傳媒鏡頭前登上舊空軍一號，實際上之後被機場餐飲卡車秘密送往較小型的C-32A軍機。 報道指，這場瞞天過海行動是因為美方掌握到針對特朗普的可信威脅情報。這類似於2000年時任總統克林頓乘搭無特殊塗裝的行政專機飛往巴基斯坦，同時派出正式的空軍一號作為誘餌。

美伊戰爭｜記者被要求拉下遮光板 特朗普這樣解釋 這次隨行記者以及白宮部分工作人員也被蒙在鼓裡，以為特朗普還在舊空軍一號上，記者在機上還被要求拉下遮光板，而這項措施通常僅在戰區採取。特朗普其後被記者追問，表示這是因為他們「大概在危險的航班上」，還說「但如果我走，你們也一起走。對吧？」 《華郵》指出，特朗普所乘的C-32A在當地時間晚上10時20分左右抵達英國，記者和部分官員乘搭的舊空軍一號遲數分鐘抵達。報道說，不清楚特朗普如何從C-32A回到舊空軍一號上。

隨行記者團當時報道，特朗普在晚間10時56分從舊空軍一號下機，向媒體比出V字手勢，未隨即接受訪問，接著問候現場官兵，然後走向卡塔爾送贈的新專機。 美伊戰爭｜白宮回應 白宮被傳媒問到有關第3架飛機秘密飛行的報道時，僅提供白宮通訊聯絡主任張振熙(Steven Cheung)的聲明，稱卡塔爾送贈的新專機配備高等級安全措施，確保總統和相關人員安全。 張振熙表示：「正如總統最近說過，美國有很多敵人虎視眈眈，我們動用一切工具應對這些威脅。」這份聲明與提供《華郵》的聲明內容相同。