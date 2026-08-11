伊朗局勢｜WSJ：特朗普沒核協議也願收兵 伊朗握更多籌碼不賣帳

《華爾街日報》(WSJ)引述消息人士披露，美國總統特朗普幾周以來都在為宣布伊朗戰爭「勝利」鋪路，只等霍爾木茲海峽重開。特朗普私下告訴幕僚，他願意在沒達成核協議下結束戰爭。然而，伊朗本月8日為重開霍爾木茲海峽提出包括戰爭賠償、美軍退出伊朗周邊地局等條件，讓特朗普的如意算盤更難打響。 華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)中東計劃主任Mona Yacoubian表示：「伊朗近期對重新開放(霍爾木茲)海峽提出的強硬要求，使特朗普愈來愈難找出一個既能保全面子、又能順利退出的下台階。」

美伊戰爭｜伊朗實際上仍具備控制霍爾木茲海峽的能力 風險諮詢顧問公司歐亞集團(Eurasia Group)的伊朗問題專家Gregory Brew指出：「伊朗人相信特朗普想退出這場戰爭，且目前最關心的是恢復霍爾木茲海峽通航，因此他們才會採取強硬談判策略。」 自4月以來，外交談判就一直在白宮對伊朗「絕不可擁有核武」的最後通牒之下進行。特朗普原希望將核議題納入對伊朗的談判中，但因難度過高，近幾周白宮已逐漸將焦點轉向重啟霍爾木茲海峽通航。 伊朗透過導彈及無人機攻擊，實際上仍具備控制霍爾木茲海峽的能力，不僅阻礙商業航運，也擾亂全球石油市場，成為重要談判籌碼。最近幾周，特朗普曾多次宣稱霍爾木茲海峽已全面恢復通航，但事後證明並非如此。

美伊戰爭｜美國官員：對談判不抱過高期望 距離11月美國中期選舉只剩不到3個月，美國汽油價格仍遠高於2月底戰前的水平，因此特朗普一直尋找方法，向美國民眾宣稱已打贏這場仗。 美國官員透露，由於不願恢復全面戰爭，也對外交談判未抱過高期望，特朗普決定改用觀望並藉經濟施壓的老辦法，希望讓金融制裁及對伊朗港口的海上封鎖有更多時間發揮效果。

美伊戰爭｜白宮高層建議加強對伊朗制裁 美方高層指，白宮幕僚向特朗普展示現行制裁對伊朗造成重大打擊的各項數據，以說服他採取這項策略。多名內閣官員及白宮高層近期建議，進一步收緊現有制裁並制訂新的制裁，可能是迫使伊朗屈服最有效的辦法。特朗普似乎接受這項建議。 在2月底開戰前，一些高級幕僚就建議特朗普，單靠經濟封鎖便可達到推翻伊朗政權，然而特朗普當時選擇發動攻擊。當空襲未能奏效後，他又轉向談判，但6月與伊朗達成的停戰諒解備忘錄又因各種因素而未能執行。

美伊戰爭｜分析：伊朗已證明承受痛苦的能力比美國高 曾在白宮及美國情報圈擔任核子政策高層的Eric Brewer表示：「伊朗已證明，它承受痛苦的能力比美國高。對美國來說，眼前只有差的選擇，沒有好的選項。」 共和黨內愈來愈擔心這場戰爭拖長，危及中期選舉選情，恐讓共和黨失去目前在參眾兩院的優勢。 美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心(NORC)7 月下旬的民調顯示，只有28%受訪成年人認同特朗普處理這場戰爭的方式，較一個月前的34%下跌6個百分點。