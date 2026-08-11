颱風燦鴻今晚登陸日本料明日大雨　羽田成田機場大批航班取消

日本氣象廳預計颱風燦鴻將在今晚（11日）在關東地區登陸，日本兩大航空公司公司羽田及成田兩大機場有64班國內線航班取消，而根據機場及航空公司的資料，國泰航空及香港快運各至少有1班航班受影響。
颱風燦鴻在日本時間下午1時，集結於福島縣磐城市東南偏東約150公里，預計以時速每小時30公里向西南偏西移動，颱風中心的風力達到仆每秒35米，預計今晚在日本的關東登陸。預料日本的東北太平洋沿岸風力將進一步增強，海面可能出現巨浪。關東地區強風將持續到今晚深夜，根據颱風路徑和強度，強風的影響範圍和持續時間可能會擴大。而隨着颱風的暴雨，關東地區的雨勢將從傍晚開始增強，主要集中在沿海地區，惡劣天氣將持續到深夜。關東南部部份地區可能出現每小時50毫米的暴雨，並影響交通。當局呼籲注意道路積水和河川水位上升，並做好防範措施。
由於燦鴻的移動路徑異常，由東向西移動，因此天氣狀況與日本往常有所不同。明日隨著颱風逐漸遠離，東北和關東地區仍可能出現大雨，山區降雨量預計會更大。此外，受高空冷空氣影響，明日日本本州地區可能出現雷暴天氣。特別是關東南部，預料要全日警惕突然的大雨、閃電、強風和冰雹等天氣。
國泰及香港快運航班受影響
受到颱風影響，關東兩個國際機場羽田和成田機場都有航班延誤及取消。其中全日空表示，兩個機場共有58條國內線航班取消，而日本航空表示，羽田去青森、成田去伊丹及中部國際機場合共6班航班取消。而國泰航空CX501航班，今晚10時從成田機場飛往香港的航班取消。同樣受影響還有仙台機場，香港快運UO897航班，原定在今日下午2時半返港，將延誤至明日晚上7時半才起飛。由於日本盂蘭盤節在星期四開始，不少在等候回鄉的人在機場等待。而受到颱風影響部份列車服務受影響，而東北新幹線等新幹線服務目前仍如常，不過往後可以受影響。