颱風燦鴻今晚登陸日本料明日大雨　羽田成田機場大批航班取消

日本氣象廳預計颱風燦鴻將在今晚（11日）在關東地區登陸，日本兩大航空公司公司羽田及成田兩大機場有64班國內線航班取消，而根據機場及航空公司的資料，國泰航空及香港快運各至少有1班航班受影響。

颱風燦鴻在日本時間下午1時，集結於福島縣磐城市東南偏東約150公里，預計以時速每小時30公里向西南偏西移動，颱風中心的風力達到仆每秒35米，預計今晚在日本的關東登陸。預料日本的東北太平洋沿岸風力將進一步增強，海面可能出現巨浪。關東地區強風將持續到今晚深夜，根據颱風路徑和強度，強風的影響範圍和持續時間可能會擴大。而隨着颱風的暴雨，關東地區的雨勢將從傍晚開始增強，主要集中在沿海地區，惡劣天氣將持續到深夜。關東南部部份地區可能出現每小時50毫米的暴雨，並影響交通。當局呼籲注意道路積水和河川水位上升，並做好防範措施。