日本琵琶湖煙花大會疑似騙案　主辦單位稱遭誹謗

日本滋賀縣的疑似煙花大會騙局事件，日本媒體終於透過電郵與主辦單位聯絡，組織承認是在準備過程有不足，但認為網上對組織的言論涉及誹謗，正研究法律觀點。不過組織仍未有退款的安排。

涉事的「琵琶湖三市同時煙花大會」，原計劃在下星期六（22日）舉行。不過隨着大會在上星期公布取消，組織稱舉辦的3個城市都在官方網頁與活動「割蓆」，指有關活動從未向地方政府及相關部門申請。讀賣電視台就向其中一個聲稱是主辦場地的彥根市彥根港查詢，負責人表示他們完全沒有收過相關資訊。而高島市的六矢崎泳灘指，雖然有關主辦單位有提及過計劃，不過未有獲准使用。長濱市的泳灘也指出，他們未有收到活動的通知，是直至有參與攤檔查詢才得知事件。