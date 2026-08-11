日本琵琶湖煙花大會疑似騙案　主辦單位稱遭誹謗

日本滋賀縣的疑似煙花大會騙局事件，日本媒體終於透過電郵與主辦單位聯絡，組織承認是在準備過程有不足，但認為網上對組織的言論涉及誹謗，正研究法律觀點。不過組織仍未有退款的安排。
涉事的「琵琶湖三市同時煙花大會」，原計劃在下星期六（22日）舉行。不過隨着大會在上星期公布取消，組織稱舉辦的3個城市都在官方網頁與活動「割蓆」，指有關活動從未向地方政府及相關部門申請。讀賣電視台就向其中一個聲稱是主辦場地的彥根市彥根港查詢，負責人表示他們完全沒有收過相關資訊。而高島市的六矢崎泳灘指，雖然有關主辦單位有提及過計劃，不過未有獲准使用。長濱市的泳灘也指出，他們未有收到活動的通知，是直至有參與攤檔查詢才得知事件。
仍未有退款事宜惹猜測
主辦單位在媒體無法致電也無法找到辦公室下，透過電郵查詢而獲得回覆。組織表示他們只是在網上的說明會，向參與攤檔的企業提供了計劃的主辦場地，實際上組織根本未確定主辦地點。所以才得出有關場地未有獲得通知以及申請的說法。因此組織承認「作為組織者，我們沒有妥善管理流程，也沒有就我們向參展商展示具體的計劃場地，並在場地使用尚未正式確認之前就開始準備工作這一事實提供充分的解釋。」不過對於已購買入場券以及向已支付租賃攤檔的檔主退款事宜，主辦單位仍以與法律專家相討，至今未有退款方案。
另外主辦單位又在社交平台指控網民誹謗，他們在社交平台表示，雖然向已購票人士以及準備擺攤位的檔主致歉，但組織表示在媒體的報道後，在社交平台有大量涉及誹謗中傷、與事實不符等的批論，組織保留有關的訊息，並向律師尋求解決方法。日本媒體就表示，如果主辦單位真的從開始就沒打算舉行煙花大會，但仍公開售票就很可能以欺詐而被檢控，而買了門票和租攤檔的人，確實可以聯合發起訴訟，但如果公司沒有足夠資金，受害人還是未能獲得全部的賠償。