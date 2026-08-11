美國7月成1895年來最熱月份　「熱蓋」現象導致極端熱浪

美國今夏熱浪持續，根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）最新資料，2026年7月美國本土48州平均氣溫創下有紀錄以來最高，成為美國自1895年開始氣象紀錄以來最炎熱的單月，並打破塵暴時期、長達132年的高溫紀錄。
48州平均24.94度 較20世紀高1.8度
NOAA指出，排除阿拉斯加與夏威夷後，美國本土48州7月平均氣溫達攝氏24.94度，比20世紀平均值高出約攝氏1.8度，超越1936年7月創下的前紀錄，並高出約攝氏0.4度。
這波極端高溫並非集中在單一地區。NOAA表示，美國本土48州7月平均氣溫全部高於20世紀平均值，其中山區西部、西南部、北部平原及東南部受到最嚴重的高溫侵襲。
其中，懷俄明州7月平均氣溫更比正常值高出約攝氏2.8度，創下該州7月最熱紀錄。美國東岸部分城市也接連出現破紀錄高溫，包含北卡羅來納州洛里、維珍尼亞州列治文及華盛頓特區等地。
「熱蓋」現象將熱空氣困在地表
氣象專家指出，今年7月多次出現「熱蓋」(heat dome，又稱熱穹)現象，大範圍高壓系統將炎熱空氣困在地表附近，使高溫持續累積，並導致多地接連出現極端熱浪。
值得注意的是，此次創紀錄高溫的一大特徵是夜間氣溫也居高不下。科學家指出，夜間缺乏降溫機會會增加人體熱壓力，讓當地人在晚上也無法充分恢復，對高齡者、慢性病患者及戶外工作人士等族群構成更大健康風險。
高溫對美國民眾日常生活造成衝擊。隨著空調使用時間增加，家庭電力支出上升，部分地區同時面臨乾旱、山火及煙霧等問題。另一方面，美國部分地區7月雖然整體偏乾，紐約州東部等地卻遭遇強降雨及突發洪水，顯示極端氣候可能同時帶來高溫與強降雨等不同型態的災害。
溫室氣體排放推動氣候暖化
科學家認為，人為造成的氣候變遷是極端高溫頻率與強度增加的重要因素。與1936年塵暴時期的高溫不同，現今全球暖化主要受到化石燃料燃燒產生的溫室氣體排放推動。
NOAA資料顯示，2026年夏季截至目前的高溫表現同樣相當驚人，6月至8月的平均氣溫與2021年並列為有紀錄以來最熱夏季之一。隨著全球暖化持續，專家警告，這類極端高溫可能逐漸從罕見事件轉變為更加常見的夏季型態，也將對公共衛生、能源供應及農業生產帶來更大壓力。
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