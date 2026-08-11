美國7月成1895年來最熱月份　「熱蓋」現象導致極端熱浪

美國7月成1895年來最熱月份，圖為8月7日一名小朋友以消防龍頭的水降溫（路透）

美國今夏熱浪持續，根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）最新資料，2026年7月美國本土48州平均氣溫創下有紀錄以來最高，成為美國自1895年開始氣象紀錄以來最炎熱的單月，並打破塵暴時期、長達132年的高溫紀錄。

48州平均24.94度 較20世紀高1.8度

NOAA指出，排除阿拉斯加與夏威夷後，美國本土48州7月平均氣溫達攝氏24.94度，比20世紀平均值高出約攝氏1.8度，超越1936年7月創下的前紀錄，並高出約攝氏0.4度。