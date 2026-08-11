曼谷多家餐廳旅館遭突擊搜查 揭中國人涉開空殼公司賄賂官員 非法宣傳網上賭博

泰國內政部早前聯同多個執法部門突擊搜查曼谷多間旅館和商店，查獲疑似由泰國公民掛名替中國人經營的空殼公司，部分商店還涉嫌在紙巾盒等物品夾帶賭博網站廣告。調查期間，商家致電要求「協調處理」，涉嫌向泰國官員行賄。 《泰叻報》等媒體報道，泰國內政部次長蓬披本月9日率領內政部行政廳、移民局等多個執法部門，針對曼谷新中國城匯狂區(Huai Khwang)多個場所進行聯合檢查，包括2間旅館、4間餐廳、1間酒類商店及1間美容美髮店。 行動中，調查人員查獲一間由商住房屋改建的旅館，涉嫌未取得旅館營業執照，亦未申請建築改建許可，逃生梯未符合安全標準。一名泰國女子自稱為業主，並與中國籍人士共同登記成立公司，但被調查員詢問投資及公司營運等問題時，幾乎無法回答。

其後，調查員在多間中國餐廳發現牙籤及紙巾盒上印有賭博網站廣告，這些餐廳多由中國人經營，員工則以緬甸籍及泰北傣族勞工為主。另有一名中國籍理髮師涉嫌非法工作。

蓬披表示，這次突擊行動是接獲民眾舉報後，由多個單位共同執行，部分業者的持股結構疑似屬於空殼公司模式，中國人持股49%，其餘51%登記在中國人家屬的泰國配偶名下，但相關人士對出資以及公司設立等細節並不清楚。 泰媒指出，調查期間，一名美容院人士致電要求「協調處理」，並聲稱已向匯狂區警局、移民局及其他部門的人員定期付錢，希望因此不被當局追究。 對於業者涉嫌向泰國官員行賄，蓬披表示震驚，並指示當局追查電話號碼以及涉事人員身份，若證實有政府官員涉案，將依法追究行政及刑事責任。