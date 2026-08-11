伊波拉病毒｜剛果民主共和國公布疫情逾2000人死亡　史上第二大爆發

非洲剛果民主共和國在周二（11日）凌晨公布當地伊波拉病毒的爆發情況。他們表示當地有逾2,000人死亡，仍有704名病人在隔離。這是史上第2大的伊波拉爆發，也是伊波拉疫情傳播最快一次。

剛果民主共和國在周二公布，當地錄得4,381人伊波拉個案，當中2,011人死亡，704人仍住院隔離。疫情雖然以5月15日定為爆發開始，但當地衞生部門指基因排序顯示，疫情早在2月已經開始。而疫情在9個星期內就已經超過1,000人死亡，僅僅之後3個星期就已經增加1倍。報道指，今次疫情已是史上第2大的伊波拉病毒爆發，在2014至2016年於西非爆發的疫情，錄得逾2.8萬宗個案，超過1.1萬人死亡。