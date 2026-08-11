伊波拉病毒｜剛果民主共和國公布疫情逾2000人死亡　史上第二大爆發

非洲剛果民主共和國在周二（11日）凌晨公布當地伊波拉病毒的爆發情況。他們表示當地有逾2,000人死亡，仍有704名病人在隔離。這是史上第2大的伊波拉爆發，也是伊波拉疫情傳播最快一次。
剛果民主共和國在周二公布，當地錄得4,381人伊波拉個案，當中2,011人死亡，704人仍住院隔離。疫情雖然以5月15日定為爆發開始，但當地衞生部門指基因排序顯示，疫情早在2月已經開始。而疫情在9個星期內就已經超過1,000人死亡，僅僅之後3個星期就已經增加1倍。報道指，今次疫情已是史上第2大的伊波拉病毒爆發，在2014至2016年於西非爆發的疫情，錄得逾2.8萬宗個案，超過1.1萬人死亡。
今次伊波拉疫情亦與以往大多數疫情不同，因為導致此次疫情是罕見的邦迪布焦病毒，目前尚未有獲准使用的疫苗或治療方法。針對這些病毒的臨床試驗已在當地的疫情中心展開。而當局指，因為叛軍的衝突、道路質素欠佳以及因為欠薪導致工作暫停等，都影響當地向偏遠地區提供援助。
世界衞生組織（WHO）在星期一表示，在剛果民主共和國最偏遠、最脆弱的地區，在爆發疫情之初，一些病例被錯誤地歸因瘧疾和傷寒，早期檢測主要針對的是更常見的伊波拉病毒。WHO非洲地區主任表示，他們正在「追趕病毒，但病毒已經領先我們」。伊波拉病毒首次在1976年被發現，地點位於如今剛果民主共和國境內的伊波拉河附近，今次疫情是這個中非國家遭遇的第17次伊波拉疫情，也是規模最大的一次。