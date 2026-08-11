熊本地震｜AEON承認批准員工返回店舖取財物致死　逾6000人仍無家可歸

日本熊本縣發生的7.1級地震，至今兩個星期，當地仍有超過6,000人需要入住避難所。而地震其中一個死亡人數較多的嘉島町AEON商場，永旺集團在調查後證實，商場的職員確實有允許商場內一些店舖的員工返回店內執拾個人物品等，導致最終有7人死亡。
永旺集團在今日（11日）公布後續調查的結果，承認是有批准原本已疏散的員工，返回店舖取回個人財物。集團表示，原因是商場的職員多數都是駕車上班，為避免難以回家，故此准許他們返回店舖取回個人財物，包括車匙，還有人返回去洗手間或關上店內收銀機等。永旺集團表示，他們在地震後50分鐘，已向店舖的負責人及職員表示當日營業時間已結束，建議他們回家。但對於仍批准職員疏散後返回，集團表示因應沒有實際的疏散後守則以及訓練，結果造成需要現場人員判斷，為此表示會檢討結果，並考慮到職員個人財物問題，未來會允許員工讓財物跟身。
熊本知事：對全部顧客疏散感欣慰
熊本縣知事木村敬今日在現場獻花後表示，對於顧客能全部獲得疏散感到欣慰，並指對於容許人員返回商場內一事，如果認為有人在判斷出現問題，就應該追究責任。有死者家屬就表示，如果當日AEON的職員會阻止他們家人返回店舖，就有機會挽救了生命。
熊本縣在今日公布，死亡人數為39人，當中1人是因為在避難期間於車內住宿導致中暑死亡，另外2人在調查與地震的關連。而地震中有22,664幢房屋受損，有6,092人仍需要入住避難所。縣內仍有34,040戶未有食水供應。在八代市，義工已開始在當地的清理瓦礫的行動，並已經有11個地方開始清理工作。然而日本媒體報道，有一些市民其實是因為無法前往避難所居住，有人指因為無法行動到避難所，也有人因為擔心與他人共用洗手間造成的困擾，亦有人因為住所的門被地震弄壞，擔心有人會進入偷竊而不敢離開。木村敬表示，他們將盡可能逐家逐戶探訪，收集居民的訊息並提供必要物資。10年前熊本的另一次地震，造成275人死亡，當中有225人是地震造成的其他災害引起。