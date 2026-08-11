熊本地震｜AEON承認批准員工返回店舖取財物致死　逾6000人仍無家可歸

日本熊本縣發生的7.1級地震，至今兩個星期，當地仍有超過6,000人需要入住避難所。而地震其中一個死亡人數較多的嘉島町AEON商場，永旺集團在調查後證實，商場的職員確實有允許商場內一些店舖的員工返回店內執拾個人物品等，導致最終有7人死亡。

永旺集團在今日（11日）公布後續調查的結果，承認是有批准原本已疏散的員工，返回店舖取回個人財物。集團表示，原因是商場的職員多數都是駕車上班，為避免難以回家，故此准許他們返回店舖取回個人財物，包括車匙，還有人返回去洗手間或關上店內收銀機等。永旺集團表示，他們在地震後50分鐘，已向店舖的負責人及職員表示當日營業時間已結束，建議他們回家。但對於仍批准職員疏散後返回，集團表示因應沒有實際的疏散後守則以及訓練，結果造成需要現場人員判斷，為此表示會檢討結果，並考慮到職員個人財物問題，未來會允許員工讓財物跟身。