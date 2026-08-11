哥倫比亞地震｜民眾裸體跳樓逃生 教堂尖塔倒下嚇驚遊客(有片)

哥倫比亞發生7.4級強烈地震，網上片段可見在災區之一的馬尼薩萊斯(Manizales)，地面猛烈搖動、木樹和電線瘋狂搖擺，持續了頗長時間，逃到街上的民眾抱在一起免跌倒；而一座教堂震到搖擺，頂部尖塔抵受不了震力倒塌，嚇驚現場遊客。於另一災區基布多(Quibdó)，一名法律系學生向記者稱，有人赤身裸體衝出家門，也有人直接從住家2樓跳下逃生。另有目擊者形容建築物瞬間倒塌時「聽起來像炸彈爆炸」，救援人員與居民隨即投入搜救。也有片段顯示，有醫院外牆震毀。

地震發生在當地周一早上7時34分(香港晚上8時34分)，震源深度約100公里，震央位於喬科省(Chocó)。震感遍及極大範圍，橫跨哥倫比亞西部數百公里地區。距離震央約55公里的佩雷拉市(Pereira)，以及距震央約200公里、第三大城市卡利(Cali)均為重災區。當地傳媒稱，死亡人數增至132人，逾2,700人失聯。日前剛宣誓就任總統的德拉埃斯普列亞到訪了喬科省首府基布多和卡利所在考卡河谷省，他指後者有35人死亡和700人受傷。當地電視台報道，卡利拯救人員在一棟5層高倒塌建築物的瓦礫下，救出一名6個月大女嬰和其母親。另有報道指，一間大學醫院局部倒塌，最少三成設施損毀，多名病人被埋，市長請求中央政府派救援隊支援。

哥倫比亞地震｜遊客：被震醒穿睡衣衝出酒店

一名69歲卡利居民稱，地震發生時與兒子和妻子身處飯廳，其所住的住宅大樓部分倒塌，說「若地震持續多5秒，恐怕整棟大樓都會倒下。有人昨晚入睡時仍有屋有車，但一覺醒來後甚麼也沒有」。一名加入救人行動的居民表示，他們一群人從倒塌的樓宇下救出7人，仍有4人和一隻狗困在瓦礫中。各地災區有不少建築物塌下，靠居民徒手挖瓦礫救人，並合力組成人鏈運走瓦礫。

29歲英國遊客Dan Cutler向英國廣播公司(BBC)表示，與伴侶在哥倫比亞旅遊了約兩個月，目前身處卡利。他於地震中驚醒，「從未經歷過這樣的事情，我們穿著睡衣衝到外面。酒店沒有重大結構性損毀，但牆壁表面出現裂縫，油漆和灰泥剝落。」另一人向BBC稱，住在馬尼薩萊斯一間酒店，地震發生時牆壁現裂縫，「所有人都在尖叫……我看到鄰近建築物揚起灰塵，磚塊從牆上掉落。」記者兼氣象學家Luis Felipe Molina居於馬尼薩萊斯，住屋距離震央約150公里，「我有450本書，最後只有少數幾本仍留在書架上。你可以聽到玻璃碎裂和人們尖叫的聲音」。他形容是一段可怕而令人驚恐的經歷。