哥倫比亞地震｜纜車高空劇烈搖晃 乘客嚇破膽(有片)

哥倫比亞周一(10日)發生7.4級強烈地震，全國多個省份受到波及，卡利(Cali)、佩雷拉(Pereira)及馬尼薩萊斯(Manizales)等城市的纜車在地震一刻停駛並在空中劇烈搖晃，驚險萬分。 傳媒報道，在哥倫比亞部分地區，纜車是連接山坡社區與市中心的主要公共交通工具，地震發生時正值纜車日常營運時間。社交平台X瘋傳一段卡利市纜車因強震驟停的影片，可見載著5人的車廂在半空不停劇烈晃動，乘客神情驚慌、緊閉雙眼，有人捉緊椅背欄杆，有人緊抱背包，有人劃十字祈求上帝保佑，氣氛緊張。

哥倫比亞地震｜佩雷拉市纜車系統16人受困半空 所幸營運商立即啟動緊急應變機制，立即暫停全程約2.2公里的纜車路線運作，並展開救援及疏散，最終所有乘客均安全撤離，無人受傷。 佩雷拉市纜車系統有16人受困空中，經救援人員一番努力，約6小時後全部獲救。位於咖啡產區的馬尼薩萊斯，市長表示纜車在地震中結構受損，已緊急疏散乘客並暫停服務。

哥倫比亞地震｜建築工人遇險 除了高空驚魂，首都波哥大一處高層建築地盤的工人也經歷生死瞬間。從影片可見，多條鋼筋隨著地震劇烈晃動，工人們緊緊捉住鋼筋站穩，有人呼喊：「上帝啊，幫幫我們！」也有工人互相提醒：「大家別動、保持冷靜！」。畫面可見，有大型起重機左右擺動。報道指，所幸全部工人隨後安全疏散。

Momentos de tensión en Cali tras sismo registrado en Colombia



Un grupo de pasajeros del sistema Mío Cable, en la ciudad de Cali, vivió instantes de alta zozobra durante un fuerte movimiento telúrico. Registros audiovisuales muestran la conmoción y angustia de los usuarios… pic.twitter.com/424m6fzGxG — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) August 10, 2026

A construction site in Bogotá, Colombia, shakes violently as a powerful 7.4 magnitude earthquake strikes the country pic.twitter.com/hU9Js9GTc8 — Surajit (@surajit_ghosh2) August 10, 2026