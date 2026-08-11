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出版：2026-Aug-11 19:56
更新：2026-Aug-11 19:56

哥倫比亞地震｜纜車高空劇烈搖晃 乘客嚇破膽(有片)

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哥倫比亞地震

從影片可見，乘客受困纜車車廂，捉緊椅背欄杆，緊閉雙眼，神情驚恐。(互聯網)

哥倫比亞周一(10日)發生7.4級強烈地震，全國多個省份受到波及，卡利(Cali)、佩雷拉(Pereira)及馬尼薩萊斯(Manizales)等城市的纜車在地震一刻停駛並在空中劇烈搖晃，驚險萬分。

傳媒報道，在哥倫比亞部分地區，纜車是連接山坡社區與市中心的主要公共交通工具，地震發生時正值纜車日常營運時間。社交平台X瘋傳一段卡利市纜車因強震驟停的影片，可見載著5人的車廂在半空不停劇烈晃動，乘客神情驚慌、緊閉雙眼，有人捉緊椅背欄杆，有人緊抱背包，有人劃十字祈求上帝保佑，氣氛緊張。

哥倫比亞地震｜佩雷拉市纜車系統16人受困半空

所幸營運商立即啟動緊急應變機制，立即暫停全程約2.2公里的纜車路線運作，並展開救援及疏散，最終所有乘客均安全撤離，無人受傷。

佩雷拉市纜車系統有16人受困空中，經救援人員一番努力，約6小時後全部獲救。位於咖啡產區的馬尼薩萊斯，市長表示纜車在地震中結構受損，已緊急疏散乘客並暫停服務。

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哥倫比亞地震｜建築工人遇險

除了高空驚魂，首都波哥大一處高層建築地盤的工人也經歷生死瞬間。從影片可見，多條鋼筋隨著地震劇烈晃動，工人們緊緊捉住鋼筋站穩，有人呼喊：「上帝啊，幫幫我們！」也有工人互相提醒：「大家別動、保持冷靜！」。畫面可見，有大型起重機左右擺動。報道指，所幸全部工人隨後安全疏散。

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