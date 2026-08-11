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出版：2026-Aug-11 21:12
更新：2026-Aug-11 21:12

哥倫比亞地震｜大樓瞬間倒塌揚起滾滾塵土 雀鳥亂飛如末日畫面(有片)

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哥倫比亞地震

哥倫比亞佩雷拉市玻利維亞廣場大樓瞬間倒塌，揚起滾滾塵土。(互聯網)

哥倫比亞7.4級地震一刻劇烈搖晃，多地有民眾拍得高樓大廈瞬間倒塌的畫面，觸目驚心。

從社交平台X流傳的影片可見，佩雷拉市(Pereira)玻利維亞廣場(Bolivar Plaza)有建築物在地震時晃動，樓頂冒出一團團灰塵，有雀鳥在空中亂飛、樹木晃動，地面民眾驚慌奔逃，數秒後大樓部分建築崩塌，揚起的滾滾塵土，瞬間淹沒周圍街道和民眾，場面震撼。

哥倫比亞地震｜大樓傾側倒下

另一段影片顯示，劇烈搖晃期間，佩雷拉市一幢大樓先有瓦礫落下，民眾走避，大樓瞬間傾側倒下，塵土飛揚。

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哥倫比亞地震｜卡利市女嬰與母親獲救

此外，當地媒體Caracol Televisión播出畫面可見，卡利市救援人員從瓦礫堆中抱出一名渾身塵土的6個月大女嬰。所幸女嬰與母親從一幢5層高建築物的瓦礫堆中獲救。

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