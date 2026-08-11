哥倫比亞地震｜大樓瞬間倒塌揚起滾滾塵土 雀鳥亂飛如末日畫面(有片)

哥倫比亞7.4級地震一刻劇烈搖晃，多地有民眾拍得高樓大廈瞬間倒塌的畫面，觸目驚心。
從社交平台X流傳的影片可見，佩雷拉市(Pereira)玻利維亞廣場(Bolivar Plaza)有建築物在地震時晃動，樓頂冒出一團團灰塵，有雀鳥在空中亂飛、樹木晃動，地面民眾驚慌奔逃，數秒後大樓部分建築崩塌，揚起的滾滾塵土，瞬間淹沒周圍街道和民眾，場面震撼。
哥倫比亞地震｜大樓傾側倒下
另一段影片顯示，劇烈搖晃期間，佩雷拉市一幢大樓先有瓦礫落下，民眾走避，大樓瞬間傾側倒下，塵土飛揚。
哥倫比亞地震｜卡利市女嬰與母親獲救
此外，當地媒體Caracol Televisión播出畫面可見，卡利市救援人員從瓦礫堆中抱出一名渾身塵土的6個月大女嬰。所幸女嬰與母親從一幢5層高建築物的瓦礫堆中獲救。
Video capta el desplome de un edificio en la Plaza Bolívar de Pereira durante el terremoto en Colombia.— Capital Prensa (@capital_prensa) August 11, 2026
PEREIRA, Colombia.— Un impactante video grabado en las inmediaciones de la Plaza Bolívar de Pereira registró el momento exacto en que un edificio se derrumbó a causa del… pic.twitter.com/DoJZoDXCHS
Crashing down! - Building collapses in front of stunned onlookers in Pereira during deadly 7.4 earthquake pic.twitter.com/ums7HH3lBF— Viory Video (@vioryvideo) August 10, 2026
Un video difundido en redes sociales registró el rescate de un bebé de pocos días de nacido, atrapados bajo los escombros de un edificio que colapsó en el barrio El Capri, en Cali, durante el sismo de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto. pic.twitter.com/5yTDkCi8yU— teleSUR TV (@teleSURtv) August 11, 2026