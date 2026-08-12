哥倫比亞7.4級地震 逾200死 2700人失聯

哥倫比亞發生7.4級強烈地震，昨日稍早攀至最少224人死亡、1,310人受傷，另有2,700人失聯。中國駐哥倫比亞大使館周一稱，尚未接到中國公民傷亡報告。哥倫比亞政府宣布進入「國家災難狀態」。地震發生在當地周一早上7時34分(香港晚上8時34分)，震央位於喬科省聖何塞－德爾帕爾馬市(San José del Palmar)，離首都波哥大以西約240公里，震源深度96公里，鄰近4個省首府震感強烈，均傳出災情。網上片段可見地震搖晃頗猛烈，且時間很長，民眾幾乎站不穩，部分人抱作一團免倒地。另有目擊者形容建築物瞬間倒塌時「聽起來像炸彈爆炸」。有生還者昨稱，其所住社區有數棟房屋，全部均摧毀，幸好所有人及時離開。而震央所在的喬科省其首府基布多(Quibdó)、考卡河谷省首府卡利(Cali)、里薩拉爾達省首府佩雷拉(Pereira)和卡爾達斯省首府馬尼薩萊斯(Manizales)均傳出災情，卡利和佩雷拉情況嚴重。