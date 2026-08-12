公務員考試千人舞弊案　女子由132名暴衝至第1爆感動

泰國去年底舉行的地方政府公務員招考出現嚴重舞弊案件，傳出有人花錢就能「改成績」，令全泰國譁然，調查後發現，疑有數千名考生成績遭到暗中竄改，其中有逾3,300人原本不合格，卻因此獲得錄取資格。隨著當局重新核算成績、撤銷涉案者任用資格，一名原本排名第132名的女考生，直衝登上全國第一，讓她深感安慰「努力和付出終於得到回報」。

綜合報道，泰國地方政府行政人員考試去年錄取了1萬4988人，經調查後發現高達5000人的成績與答案卡不符，疑遭竄改。警方追查到有犯罪集團向考生收取賄款幫助考生上榜，因此揭發這場驚天舞弊案。泰國警方在6月於曼谷北郊的暖武里府拘捕10名涉案人，多為公務員，發現這些公務員長期向考生收賄，並查獲約3,000份被竄改以符合錄取成績的答案卡。最終撤銷了3,621名有明確舞弊證據者的任用資格。