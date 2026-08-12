賽車剛過終點即失控　高速直撞群眾釀8死9傷(有片)

印尼北蘇拉威西省科塔莫巴古(Kotamobagu)周日(9日)舉行賽車比賽，卻在賽事尾聲發生重大事故。一輛賽車通過終點線後疑似突然失控，衝出賽道直撞場邊觀眾，造成至少8人死亡、9人重傷，現場緊急中止比賽並展開救援。

綜合報道，在北哥打莫巴谷區烏派村舉行的2026年科塔莫巴古錦標賽於上周四(6日)揭幕，吸引337名選手報名參賽，卻在9日、最後一天賽事發生嚴重致命意外。網上影片顯示，賽車在衝過終點後失控，在直路上高速撞向右方，事發後現場一度混亂，有民眾自發協助傷者。事發後主辦單位立即宣布賽事中止賽事，賽事組委會負責人表示，主辦單位將對事故造成的後果負起責任，並承擔目前仍住院接受治療傷者的相關醫療費用。涉事賽車手仍於醫院接受重症治療。