賽車剛過終點即失控　高速直撞群眾釀8死9傷(有片)

印尼北蘇拉威西省科塔莫巴古(Kotamobagu)周日(9日)舉行賽車比賽，卻在賽事尾聲發生重大事故。一輛賽車通過終點線後疑似突然失控，衝出賽道直撞場邊觀眾，造成至少8人死亡、9人重傷，現場緊急中止比賽並展開救援。
綜合報道，在北哥打莫巴谷區烏派村舉行的2026年科塔莫巴古錦標賽於上周四(6日)揭幕，吸引337名選手報名參賽，卻在9日、最後一天賽事發生嚴重致命意外。網上影片顯示，賽車在衝過終點後失控，在直路上高速撞向右方，事發後現場一度混亂，有民眾自發協助傷者。事發後主辦單位立即宣布賽事中止賽事，賽事組委會負責人表示，主辦單位將對事故造成的後果負起責任，並承擔目前仍住院接受治療傷者的相關醫療費用。涉事賽車手仍於醫院接受重症治療。
外界質疑賽道安全防護是否充足
但外界也開始質疑賽道的安全防護是否充足。有報道指，此次比賽使用一般道路作為臨時賽道，現場兩側聚集大量觀眾，部分民眾距離行車區域相當近。網上影片所見，賽道沿線疑似缺乏足夠的緩衝及隔離設施，未見輪胎防護牆、混凝土隔離設施等常見安全措施，使觀眾與高速行駛的賽車之間幾乎沒有足夠的安全距離。相關單位已針對事故展開調查，將進一步釐清車輛為何在通過終點線後失控，以及賽道規劃、現場維安與安全防護措施是否符合相關規範。
7 people dead, 9 injured. That's not just numbers in a routine traffic accident report—those are victims from an official drag race event in Kotamobagu that should've been held to strict safety standards. #indonesia #crash pic.twitter.com/uHaayEE6V6— ColeNews (@Sokho97Chhin) August 10, 2026
Ajang balap yang seharusnya menjadi hiburan berubah menjadi tragedi.— ap channel (@apchannel216978) August 11, 2026
Kejuaraan Drag Race Kotamobagu Championship 2026 di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, berujung maut. Sebuah mobil peserta hilang kendali dan menghantam penonton di sisi lintasan, Minggu (9/8) pic.twitter.com/VBNeTbd1AS