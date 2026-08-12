搭過山車被波鞋掟面神反應接住　物主失而復得超驚喜(有片)

美國喬治亞州一個遊樂園日前上演爆笑一幕。一名男遊客在乘坐過山車時，特意用運動相機(另有指是智能眼鏡)拍攝高速刺激畫面，詎料一隻白色運動鞋突然從前方飛來，男遊客眼明手快想立即伸手接住，並在遊戲結束後尋找物主歸還，給對方一個驚喜。

綜合報道，事發於上周三(5日)，經常拍攝坐過山車刺激畫面的Instagram帳戶「coasters.haunts.darkrides」分享自己在六旗樂園玩過山車的過程，當時過山車以每小時70英里、約113公里的速度高速行駛，影片顯示，前方一隻白色波鞋突然飛來，疑似是前方乘客鬆脫，前方有乘客嘗試去接但失敗，正正擲中後方的拍片者，畫面傳來拍片者驚呼「天啊！」就緊緊把波鞋抓住，他隨即興奮大叫：「我接到了！我接到鞋子了！」