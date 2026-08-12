特朗普秘密換機避暗殺　CNN：丟低魯比奧等官員當誘餌

美國總統特朗普7月赴土耳其出席北約峰會後，因疑似受到伊朗安全威脅，秘密從「空軍一號」轉搭美國C-32A軍機，再前往英國重新登上總統專機，消息曝光引發關注，《CNN》怒轟，隨行記者及政府官員在毫不知情下，竟成為「誘餌」。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，特朗普（Donald Trump）被秘密轉移後，至少兩名內閣閣員包括美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）仍留在軍一號專機上，包括白宮工作人員及隨行媒體在內，也繼續搭乘這架飛機。換言之，如果當時的伊朗威脅確實足以讓美國總統必須秘密換機，那麼這些人員恐也同樣暴露在風險之中。