特朗普秘密換機避暗殺　CNN：丟低魯比奧等官員當誘餌

美國總統特朗普7月赴土耳其出席北約峰會後，因疑似受到伊朗安全威脅，秘密從「空軍一號」轉搭美國C-32A軍機，再前往英國重新登上總統專機，消息曝光引發關注，《CNN》怒轟，隨行記者及政府官員在毫不知情下，竟成為「誘餌」。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，特朗普（Donald Trump）被秘密轉移後，至少兩名內閣閣員包括美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）仍留在軍一號專機上，包括白宮工作人員及隨行媒體在內，也繼續搭乘這架飛機。換言之，如果當時的伊朗威脅確實足以讓美國總統必須秘密換機，那麼這些人員恐也同樣暴露在風險之中。
機上另有隨行記者
報道引述前美國特勤局特工麥唐納（Robert McDonald）直指，「其他人員是否獲得安全保障」，民主黨一名國安幕僚則認為，負責監督美國情報機構的國會「八人幫」（Gang of Eight）並沒有事先獲得相關簡報：「如果不是應該被告知整宗事件，那麼國會至少應該被告知這項威脅。」
事件曝光後，白宮記者協會已要求特朗普政府「制定未來處理特殊安全情況的方案」，《霍士新聞》主播兼白宮高級記者海因里希（Jacqui Heinrich），目前擔任該組織主席，她11日與特朗普的幕僚就此事會面，並轉達新聞界對這種「欺騙行為」的擔憂。
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