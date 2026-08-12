一樽162年歷史健力士黑啤於海底尋獲　專家：或者仍可飲用(有片)

一樽162年歷史健力士黑啤於海底尋獲，專家：或者仍可飲用。(X)

比利時一名水底攝影師在2025年於英國多佛海岸附近的一艘沉船中，發現一支於1864 年生產的啤酒品牌健力士(Guinness)黑啤，這名攝影師近日計劃將返回原地打撈更多健力士黑啤。有專家推斷，這些具有162 年歷史的黑啤或者仍可飲用。

綜合報道，水底攝影師Stefan Panis去年在水底發現啤酒時，當時並不知是甚麼，他只拍了一些相片，帶走了其中一支玻璃樽，直至返回水面沖洗一下，才看見健力士的品牌，上面還刻著「1864年」的生產年份，追溯之下，原來這瓶啤酒於 1864年11月與「明多拉號」因撞船而一起沉沒海底。Stefan相信海底至少還有一箱珍貴的健力士黑啤，甚至更多，他計劃重返沉船地點打撈更多瓶子。