颱風燦鴻登陸日本茨城縣4傷 東京表參道樹木遭強風吹斷

颱風燦鴻周二(11日)晚在日本關東地區東部茨城縣登陸，至少造成4人受傷，多地停電、房屋屋頂被掀翻、樹木折斷或倒塌等。其中，東京表參道站附近行人路旁的樹木被強風吹斷。

日本放送協會(NHK)等報道，燦鴻周二晚在茨城南部登陸後，向西面移動並穿越本州，至周三(12日)上午9時在近畿地區的北部減弱為熱帶低氣壓。這是日本有氣象觀測紀錄以來，首度有颱風從茨城縣南部登陸。

燦鴻為茨城縣帶來強風暴雨，造成縣內3人受傷。其中高萩市一名87歲婦人被強風吹拂的車門夾到頭部受傷，送院治療；一名59歲女子在住家院子做事時摔倒；常陸那珂市一名78歲婦人騎單車時被強風吹倒受傷。