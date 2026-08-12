颱風燦鴻登陸日本茨城縣4傷 東京表參道樹木遭強風吹斷

颱風燦鴻周二(11日)晚在日本關東地區東部茨城縣登陸，至少造成4人受傷，多地停電、房屋屋頂被掀翻、樹木折斷或倒塌等。其中，東京表參道站附近行人路旁的樹木被強風吹斷。
日本放送協會(NHK)等報道，燦鴻周二晚在茨城南部登陸後，向西面移動並穿越本州，至周三(12日)上午9時在近畿地區的北部減弱為熱帶低氣壓。這是日本有氣象觀測紀錄以來，首度有颱風從茨城縣南部登陸。
燦鴻為茨城縣帶來強風暴雨，造成縣內3人受傷。其中高萩市一名87歲婦人被強風吹拂的車門夾到頭部受傷，送院治療；一名59歲女子在住家院子做事時摔倒；常陸那珂市一名78歲婦人騎單車時被強風吹倒受傷。
颱風燦鴻｜櫪木縣男子頭部被物件砸傷
在櫪木縣佐野市，強風吹起一處垃圾場的物件，砸到一名52歲男子的頭部，所幸傷勢不嚴重。茨城縣水戶市一處建築物的屋頂被強風掀起，屋頂隨即砸到附近溫泉及泡澡設施停車場的車輛。
颱風燦鴻｜約3480戶在風暴中停電
東京電力電力網公司表示，截至周三上午9時，茨城縣及櫪木縣共約3,480戶停電。
另外，茨城縣及東京都接獲多宗塌樹報告。茨城縣警方指，縣內周二晚7時前，接獲10多宗樹木倒塌報告，未造成傷亡。
東京都表參道站附近的行道樹周二傍晚被強風吹斷，倒下的樹幹妨礙車輛通行。警方指，這根倒木長約7米。