珠寶店9.4萬元金飾閉門失竊　CCTV揭「鼠輩」所為(有片)

印度南部卡納塔克邦一間珠寶店早前發生一宗離奇盜竊案，店內價值約1.2萬美元(約9.4萬港元)的金戒指和金頸鏈不翼而飛，事後翻查閉路電視驚揭罪魁禍首是一隻老鼠，最終所有的「贓物」亦全數尋回。
綜合報道，事發於上個月30日在卡納塔克邦圖馬庫魯(Tumakuru)的一間珠寶店，店員當日早上進行例行盤點時，赫然發現10隻戒指和兩條金頸鏈，合共價值約1.2萬美元的金飾竟然不翼而飛，但現場完全沒有破門或撬鎖等入室盜竊的痕跡，令店員不得其解，最終只好翻查店內的閉路電視錄像，來尋求真相。詎料發現一隻品味非常獨特的老鼠，反複地將飾櫃裡的戒指和金頸鏈拖進店內牆角底走去。
所有「贓物」在老鼠巢穴尋回
店員在得知真相後，隨即追蹤老鼠的蹤跡，發現一個通往其位於店地面下的巢穴，最終將所有被「偷走」的所有金飾都在這隻老鼠的巢穴裡被尋回。店主在所有被盜珠寶完好無損地被找回後，感恩地鬆了一口氣，還將影片上載網上，把這樁趣事跟網民一起分享。
Rat Accused of $12K Jewelry Heist After CCTV Revelation pic.twitter.com/RnwWFFaf7B— New York Post (@nypost) August 5, 2026