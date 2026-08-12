珠寶店9.4萬元金飾閉門失竊　CCTV揭「鼠輩」所為(有片)

印度南部卡納塔克邦一間珠寶店早前發生一宗離奇盜竊案，店內價值約1.2萬美元(約9.4萬港元)的金戒指和金頸鏈不翼而飛，事後翻查閉路電視驚揭罪魁禍首是一隻老鼠，最終所有的「贓物」亦全數尋回。

綜合報道，事發於上個月30日在卡納塔克邦圖馬庫魯(Tumakuru)的一間珠寶店，店員當日早上進行例行盤點時，赫然發現10隻戒指和兩條金頸鏈，合共價值約1.2萬美元的金飾竟然不翼而飛，但現場完全沒有破門或撬鎖等入室盜竊的痕跡，令店員不得其解，最終只好翻查店內的閉路電視錄像，來尋求真相。詎料發現一隻品味非常獨特的老鼠，反複地將飾櫃裡的戒指和金頸鏈拖進店內牆角底走去。