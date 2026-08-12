高市早苗贈皇冠哈密瓜　澳洲總理疑用嚟講有味笑話

澳洲總理阿爾巴內塞日前在一檔Podcast節目中，就日本首相高市早苗今年5月訪澳期間致贈的頂級皇冠哈密瓜，開了帶有性暗示的玩笑，影片曝光引發爭議。
「侮辱了日本」
綜合外媒報道，阿爾巴內塞（Anthony Albanese）上個月接受Podcast節目專訪時，以手勢比劃並評論高市早苗帶來的兩顆皇冠哈密瓜，由於英文俚語中「Melons」（哈密瓜）常用來暗指女性胸部，這段言論被外界解讀為性別歧視調侃，掀起外交爭議。阿爾巴內塞在同一集節目中曾表示想和歌手Kylie Minogue「發生性關係」，引發爭議後已公開致歉。
報道指出，澳洲反對黨重砲要求阿爾巴內塞公開道歉，認為他的言論極不恰當，前日本駐澳洲大使山上信吾也公開痛批，阿爾巴內塞的言論是「性別歧視調侃」，此舉「侮辱了日本」，並背叛兩國間的堅實邦誼。
珍貴的頂級禮物
高市早苗以皇冠哈密瓜作為國禮贈予澳洲，在日本被視為珍貴的頂級禮物，單個售價高達3萬日圓（約1,477港元），展現對澳洲的高度重視。
儘管爭議持續延燒，阿爾巴內塞11日在國會被問及是否為「不尊重的行為」致歉時，他拒絕接受問題的前提，並重申高市早苗是澳洲與他個人的朋友。澳洲多名內閣部長出面緩頰，認為阿爾巴內塞的言論遭反對黨與部分媒體過度曲解。
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