高市早苗贈皇冠哈密瓜　澳洲總理疑用嚟講有味笑話

澳洲總理阿爾巴內塞日前在一檔Podcast節目中，就日本首相高市早苗今年5月訪澳期間致贈的頂級皇冠哈密瓜，開了帶有性暗示的玩笑，影片曝光引發爭議。

「侮辱了日本」

綜合外媒報道，阿爾巴內塞（Anthony Albanese）上個月接受Podcast節目專訪時，以手勢比劃並評論高市早苗帶來的兩顆皇冠哈密瓜，由於英文俚語中「Melons」（哈密瓜）常用來暗指女性胸部，這段言論被外界解讀為性別歧視調侃，掀起外交爭議。阿爾巴內塞在同一集節目中曾表示想和歌手Kylie Minogue「發生性關係」，引發爭議後已公開致歉。