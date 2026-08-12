哥倫比亞地震｜回家男途經瓦礫聽到聲　奇蹟救出被困嬰

哥倫比亞發生黎克特制7.4級地震，截至目前已造成254人死亡，但仍傳出獲救奇蹟，一名男子途經一處倒塌的5層樓住宅，從廢墟中聽見微弱回應，立即與現場民眾合力救出一名男子及其嬰兒，場面驚險。
嬰兒因缺氧皮膚發紫
綜合外媒報道，這名男子祖魯加（Brian Osorio Zuluaga）感受到強烈地震後，立即騎上電單車趕回家，但途中看到一棟5層樓建築已倒塌，於是停下車走向瓦礫堆查看。他大聲呼喊確認是否有人受困，此時一個細微聲音從瓦礫底下傳出：「是的，我在這裏。我和一個嬰兒在一起。」
於是他立即與現場人員展開救援，8人合力抬巨石，此時他赫然看見有一個嬰兒的頭，但因為呼吸困難，皮膚看起來有些發紫：「當我們移開瓦礫後，孩子開始哭⋯⋯（也）開始呼吸了。」之後他抱起男嬰交給警察，警員立即將嬰兒送上救護車接受救治。
美派「災難援助應變小組」
然而，並非所有人都能等到奇蹟，震央附近一處海濱城鎮巴伊亞索拉諾（Bahía Solano），其市長6歲兒子在住處倒塌後不幸死亡，當地民眾聚集舉行燭光追思會，悼念這名年僅6歲的男孩。
與此同時，美國國務院表示，已派遣「災難援助應變小組」前往哥倫比亞，協助當地政府進行救災，墨西哥政府也將派遣一支由255名專業搜救軍人組成的隊伍，並攜帶大量人道援助物資及專業設備前往協助救災。
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