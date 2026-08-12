哥倫比亞地震｜回家男途經瓦礫聽到聲　奇蹟救出被困嬰

哥倫比亞發生黎克特制7.4級地震，截至目前已造成254人死亡，但仍傳出獲救奇蹟，一名男子途經一處倒塌的5層樓住宅，從廢墟中聽見微弱回應，立即與現場民眾合力救出一名男子及其嬰兒，場面驚險。

嬰兒因缺氧皮膚發紫

綜合外媒報道，這名男子祖魯加（Brian Osorio Zuluaga）感受到強烈地震後，立即騎上電單車趕回家，但途中看到一棟5層樓建築已倒塌，於是停下車走向瓦礫堆查看。他大聲呼喊確認是否有人受困，此時一個細微聲音從瓦礫底下傳出：「是的，我在這裏。我和一個嬰兒在一起。」