哥倫比亞地震｜佩雷拉32歲女子受困瓦礫36小時獲救

哥倫比亞西部發生7.4級強烈地震，搜救人員周二(11日)晚從佩雷拉市(Pereira)一幢倒塌建築物的瓦礫中救出一名受困36小時的女子，令筋疲力竭的救援隊歡聲雷動、士氣大振，親屬也激動歡呼，希望能找到更多生還者。

地震發生後，軍人、消防及志願人員等持續在災區多處倒塌樓房的廢墟中搜索生還者。哥倫比亞《時報》(El Tiempo)等媒體報道，32歲女子Daniela Largo在里薩拉爾達省首府佩雷拉里市的瓦礫堆中被困36小時後獲救。她被救出時，救援人員互相擁抱，親友喜極而泣。母親受訪表示，一名居民聽到瓦礫下傳出求救聲，便趕快跟鄰居合力搬移碎石，直到救援人員到場接力救人，「我們快要絕望了，後來才接到一通電話」。她說，女兒的12歲兒子「在家等著媽媽回來」，「多得了他(發現女兒受困的居民)，我們一家才能開心團聚」。