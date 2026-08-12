哥倫比亞地震｜佩雷拉32歲女子受困瓦礫36小時獲救(有片)

哥倫比亞西部發生7.4級強烈地震，搜救人員周二(11日)晚從佩雷拉市(Pereira)一幢倒塌建築物的瓦礫中救出一名受困36小時的女子，令筋疲力竭的救援隊歡聲雷動、士氣大振，親屬也激動歡呼，希望能找到更多生還者。
地震發生後，軍人、消防及志願人員等持續在災區多處倒塌樓房的廢墟中搜索生還者。哥倫比亞《時報》(El Tiempo)等媒體報道，32歲女子Daniela Largo在里薩拉爾達省首府佩雷拉里市的瓦礫堆中被困36小時後獲救。她被救出時，救援人員互相擁抱，親友喜極而泣。母親受訪表示，一名居民聽到瓦礫下傳出求救聲，便趕快跟鄰居合力搬移碎石，直到救援人員到場接力救人，「我們快要絕望了，後來才接到一通電話」。她說，女兒的12歲兒子「在家等著媽媽回來」，「多得了他(發現女兒受困的居民)，我們一家才能開心團聚」。
哥倫比亞地震｜救援人員組成人鏈 徒手搬運瓦礫
在佩雷拉和卡利市，救援人員用起重機、搜救犬和重型機器在瓦礫堆中搜索，同時志願人員組成人鏈，徒手搬運瓦礫，希望能救出被困居民。救援隊伍每隔幾分鐘便向瓦礫堆呼喊，細聽是否有回應。
哥倫比亞地震｜家園盡毀 居民痛心
佩雷拉居民Jorge Gonzalez站在一處倒塌樓房附近等候消息，表示：「我阿姨住在那裡，還埋在瓦礫下。我昨天就來，一直沒離開，直到找到她的遺體前我都不會走。」
卡利市多個社區被夷為平地，多處樓房只剩一片灰色瓦礫。
不少居民因家園盡損或擔心餘震，被迫在戶外露宿。有人難以接受數十年來辛苦建立的家園毀於一旦，79歲的Jaime Alzate嘆道：「你花了4、50年賺錢，好不容易才擁有那間苦心經營的小屋，結果幾天就化為烏有。」
¡Rescatada con vida! 🙌 Daniela Largo Sánchez, de 32 años, fue rescatada con vida gracias al trabajo articulado de Bomberos de Bogotá, PONALSAR y los cuerpos de bomberos locales. El rescate se suma a las labores que equipos de emergencia adelantan sin descanso en distintas… pic.twitter.com/ffkx9KcoLU— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 12, 2026