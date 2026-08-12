美國電玩店驚見極稀有超級瑪利歐卡帶 8月14日起網上拍賣 收藏家：狀態近乎完美

美國威斯康辛州一間電玩店發現一批極其稀有的超級瑪利歐(Super Mario)卡帶，將從本月14日起拍賣。任天堂遊戲(Nintendo)知名收藏家加諾斯(Jason Ganos)指出，這些超級瑪利歐卡帶的保存狀態近乎完美，價值可能達數萬美元。 超級瑪利歐｜卡帶塵封多年 美聯社報道，威斯康辛州沃基肖(Waukesha)電玩店One Stop Wonders的店主布勞恩(Kevin Braun)幾年前告訴收藏家加諾斯，他有一箱塵封多年的超級瑪利歐卡帶，此消息讓加諾斯大吃一驚。 加諾斯表示，他們竟發現97個極為罕見、保存狀態可說是完美無瑕的「超級瑪利歐兄弟/打鴨子」(Super Mario Bros./Duck Hunt)遊戲卡帶。這款熱門的任天堂電玩卡帶於1988年發行，經過初步研究，加諾斯發現，這批卡帶不僅是該遊戲的新版本，生產日期也是目前已知最晚的。

超級瑪利歐｜電玩店店主從甚麼人手上取得卡帶？ 布勞恩當初聯絡加諾斯，是想請他協助賣掉一些東西，包括常見的任天堂遊戲以及Pokémon卡。他憶述，這箱超級瑪利歐卡帶是從一位顧客那裡買來的，對方的家人原本打算把它們當廢金屬賣掉，但又認為不值錢。 超級瑪利歐｜任天堂停售遊戲 組合包 後仍生產這批卡帶？ 這批「超級瑪利歐兄弟/打鴨子」卡帶為1993年製，但任天堂早於1991年已停售這款組合包。布勞恩及加諾斯都不清楚這些卡帶為何仍生產出來，推測它們可能是用來替換原商品的Replacement Unit，或原本是要與某間大型零售商合作推出的組合包，但最後沒有成事。

超級瑪利歐｜「專業運動認證機構」評級 加諾斯帶著這些稀有的超級瑪利歐卡帶飛去加州，讓電玩遊戲專家進行鑑定和評級，以評估它們的價值。他指，過去從未有遊戲卡帶在「專業運動認證機構」(Professional Sports Authenticator)電玩遊戲評級中獲得滿分10分，然而這批97個卡帶中，有5個獲得滿分。 超級瑪利歐｜這些電玩卡帶將賣得甚麼價錢？ 極稀有又具獨特生產歷史的電玩卡帶，在收藏市場的價格有時可達到6位數、甚至7位數美元。但加諾斯認為，這批超級瑪利歐卡帶的最終價值難以預估，從幾百、幾千到幾萬美元都有可能。

大部分卡帶將從本月14日起在網上拍賣，拍賣將持續至下月9日。