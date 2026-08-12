熊本地震｜AEON與商舖將向遺屬提供補償　縣政府已收逾50億日圓捐款

日本熊本縣的地震發生超過2星期，兩個災情重要的地點，AEON熊本商場以及日本製紙八代工場，AEON方面與其中一間企業的「habita」，正考慮向死者家屬提供補償，而日本政府派人調查八代工場的煙囪倒塌原因。另外熊本縣透露，至今已收到超過50億日圓（約2.46億港元）的捐款，而當地在避難所入住的人數下跌至3,585人。
熊本嘉島町AEON商場的氣體爆炸，造成7人死亡事件，AEON商場社長大野惠司據報在昨日（11日）探訪各個死者的家屬，並表示會承擔集團的責任並希望可以盡快向死者家屬提供賠償。因為要求2名職員返回商場將店舖收入放入保險箱，造成2人死亡的habita表示，會承擔2名職員死亡的責任，並提出賠償方案，甚至考慮與永旺集團合作補償。同時集團表示在考慮委派第三方調查意外成因並作出檢討。
仍有3500災民無家可歸
熊本縣政府公布，地震至今全縣仍有81個避難所，共3,585人入住，比起星期日的約6,000人已大幅下跌。而包括估計在內，有26,906間房屋損毀，當中1,252棟完全損毀以及15,597棟未能確定。而死者維持39人，26人重傷。全縣仍有33,300戶未有食水供應，工商業的損失金額達952億日圓。日本國土交通省已派員去到造成9人死亡的日本製紙八代工場進行調查，並派出專家視察及向企業查詢，以了解工場的其中2支煙囪在地震後倒塌的原因。兩支煙囪分別在1958及1970年建成，高70及80米。
熊本縣又公布，截至周日為止己收到54.1億日圓的地震捐款，而有關的捐款仍未計在東京的熊本縣特產商店的捐款箱，估計仍會增加。而熊本市動物園宣布，由今日起一連3日免費入場，動物園之前因為地震，至本月4日重開，動物園表示為讓受災的小孩放心以及為他們提供歡樂，因此免費讓孩子入場。