熊本地震｜AEON與商舖將向遺屬提供補償　縣政府已收逾50億日圓捐款

日本熊本縣的地震發生超過2星期，兩個災情重要的地點，AEON熊本商場以及日本製紙八代工場，AEON方面與其中一間企業的「habita」，正考慮向死者家屬提供補償，而日本政府派人調查八代工場的煙囪倒塌原因。另外熊本縣透露，至今已收到超過50億日圓（約2.46億港元）的捐款，而當地在避難所入住的人數下跌至3,585人。

熊本嘉島町AEON商場的氣體爆炸，造成7人死亡事件，AEON商場社長大野惠司據報在昨日（11日）探訪各個死者的家屬，並表示會承擔集團的責任並希望可以盡快向死者家屬提供賠償。因為要求2名職員返回商場將店舖收入放入保險箱，造成2人死亡的habita表示，會承擔2名職員死亡的責任，並提出賠償方案，甚至考慮與永旺集團合作補償。同時集團表示在考慮委派第三方調查意外成因並作出檢討。