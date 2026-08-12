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出版：2026-Aug-12 19:44
更新：2026-Aug-12 19:44

印航客機急墜300呎24傷 驚爆機長藥檢發現吸食大麻(有片)

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印航客機急墜300呎24傷 驚爆機長藥檢發現吸食大麻(有片)

印航客機急墜300呎，行李架櫃門飛脫到通道。機長兩次藥檢發現曾吸食大麻。(互聯網)

印度航空一架客機上周二(4日)從泰國普吉島飛往德里途中，突然急插300呎，令艙內氣壓失衡，事件造成24人受傷。網上片段可見機艙地面布滿雜物，頭頂行李架櫃門打開，最少有3個櫃門跌落通道。印度傳媒周二報道，事故有令人意外發展，機長事後接受藥物檢測，驗出事發前吸食大麻。報道又指，他正服食藥物治療失眠。印度航空和當局表示非常嚴正看待今次事件。

涉事客機載有137名乘客和8名機組人員，在降落前約1小時，遇上亂流近5分鐘。乘客飽受驚嚇後，飛機恢復穩定並安全降落德里，但最少20名乘客、4名機組人員受傷，其中兩名機組人員脊椎受傷。印航事發後翌日表示，全部乘客已出院，4名機組人員仍留醫。上載事發後片段的乘客稱，經歷了人生最惡劣的2小時，並呼籲大家於座位上要全程扣上安全帶，即使安全帶燈號熄滅。他見到有人拋飛空中撞到頭部和受傷，並一度以為將墜機無命。

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機長離開座位由副機長駕駛　失壓下兩人拋起

當地報道指，機長第二次的藥檢仍呈陽性反應，證實他曾吸食大麻。報道又引述消息人士稱，機長事發時不在駕駛座上，由副機長駕駛。當駕駛室響起警號時，機長站於副機長後面討論機艙冷氣系統問題，而自動駕駛系統解除，飛機機頭向上抬起。掌舵的副機長對失速警告作出反應，將機鼻向下壓。這項操作導致飛機急劇承受負G力(negative-G)，飛機猛然下墜，機上物件、機長和副機長向上拋起。

機組人員投訴機長情緒失控

報道引述機長形容，見到物件和副機長在駕駛艙內飛起，他亦向上漂浮。他斜著走回座位，同時啟動扣上安全帶指示燈。他返回座位後，在客機下降情況下控制著它。為了穩定飛機，機長將油門推至最大持續推力，以阻止速度和高度的下降。但此時飛機已經急墜了近300呎。印度民航局稱正調查今次事故原因。據悉，有機組人員向公司投訴涉事機長在飛行途中行為有異，未能控制自己情緒。

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