印航客機急墜300呎24傷 驚爆機長藥檢發現吸食大麻(有片)

印度航空一架客機上周二(4日)從泰國普吉島飛往德里途中，突然急插300呎，令艙內氣壓失衡，事件造成24人受傷。網上片段可見機艙地面布滿雜物，頭頂行李架櫃門打開，最少有3個櫃門跌落通道。印度傳媒周二報道，事故有令人意外發展，機長事後接受藥物檢測，驗出事發前吸食大麻。報道又指，他正服食藥物治療失眠。印度航空和當局表示非常嚴正看待今次事件。

涉事客機載有137名乘客和8名機組人員，在降落前約1小時，遇上亂流近5分鐘。乘客飽受驚嚇後，飛機恢復穩定並安全降落德里，但最少20名乘客、4名機組人員受傷，其中兩名機組人員脊椎受傷。印航事發後翌日表示，全部乘客已出院，4名機組人員仍留醫。上載事發後片段的乘客稱，經歷了人生最惡劣的2小時，並呼籲大家於座位上要全程扣上安全帶，即使安全帶燈號熄滅。他見到有人拋飛空中撞到頭部和受傷，並一度以為將墜機無命。