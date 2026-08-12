美國解除TikTok禁令 批准政府公務設備使用 財政部等紛紛開通帳號

美國國會通過「不賣就禁」法案之下，影音短片平台TikTok，今年1月將美國業務移交美方持有的合資公司。完成業務重組後，白宮管理及預算局周三(12日)正式宣布，解除行政部門員工在政府設備上使用TikTok的禁令。
美國政治新聞網Politico報道，TikTok過去隸屬中國公司字節跳動(ByteDance)，在美國引發國家安全疑慮，國會為此於2022年通過《政府設備禁用TikTok法案》，要求白宮管理及預算局制訂相關禁令。
TikTok｜打造美國版TikTok
司法部法律顧問辦公室今年7月公布，這項禁令已不適用於今年1月由合資企業建立的「美國版TikTok」。此後，美國財政部、運輸部、衛生及公共服務部等聯邦機構紛紛開通TikTok帳號，白宮更是去年已開設TikTok帳號。
TikTok｜TikTok不賣就禁
TikTok美國業務已移交給美方持有的合資企業「TikTok美國數據安全合資公司」(TikTok USDS Joint Venture LLC)。該公司的3個主要管理投資人分別為雲端運算公司甲骨文(Oracle)、私募股權公司Silver Lake，以及總部位於阿聯酋阿布扎比的投資公司MGX。
成立TikTok美國數據安全合資公司，是為了回應美國國會2024年通過的法案，要求字節跳動出售TikTok，否則將在美國全面禁用。