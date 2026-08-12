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出版：2026-Aug-12 20:45
更新：2026-Aug-12 20:45

AI助理Gemini每月活躍用戶數破10億 成Google增長最快產品

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Google人工智能(AI)助理Gemini每月活躍用戶數突破10億。(資料圖片)

Google行政總裁Sundar Pichai周二(11日)宣布，Google人工智能(AI)助理Gemini每月活躍用戶數已突破10億。

Pichai在社交媒體發文表示，「這是我們歷來增長最快的產品」，也是第14個用戶數達10億的產品。

AI助理｜Google AI研究實驗室經歷重大人事變動

Google是根據旗下生態系統中使用Gemini應用程式的人數計算出每月10億活躍用戶這項里程碑。Alphabet上周剛經歷AI研究實驗室Google DeepMind重大人事變動，Google DeepMind負責設計Gemini模型。

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AI助理Gemini每月活躍用戶數破10億，成為Google增長最快產品。(資料圖片)

AI助理｜最新旗艦AI模型Gemini 3.5 Pro原定6月推出

Demis Hassabis曾獲頒諾貝爾化學獎，他近期淡出Google DeepMind日常管理工作，同時也有多位頂尖研究人員離職，包括近30年來一直是團隊工程核心人物的狄恩(Jeff Dean)。

最新旗艦AI模型Gemini 3.5 Pro原定6月推出，但至今仍未發布。與此同時，OpenAI等競爭對手已推出多款被視為更強大的AI模型，尤其是在生成電腦程式碼方面，這目前是AI業界獲利最豐厚的領域。

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