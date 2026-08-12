AI助理Gemini每月活躍用戶數破10億 成Google增長最快產品

Google行政總裁Sundar Pichai周二(11日)宣布，Google人工智能(AI)助理Gemini每月活躍用戶數已突破10億。

Pichai在社交媒體發文表示，「這是我們歷來增長最快的產品」，也是第14個用戶數達10億的產品。

AI助理｜Google AI研究實驗室經歷重大人事變動

Google是根據旗下生態系統中使用Gemini應用程式的人數計算出每月10億活躍用戶這項里程碑。Alphabet上周剛經歷AI研究實驗室Google DeepMind重大人事變動，Google DeepMind負責設計Gemini模型。