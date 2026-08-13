稱按特勤局軍方指示 強調無驚過 特朗普認換飛機避威脅

美媒揭露美國總統特朗普上月因伊朗暗殺威脅，在土耳其出席完北約峰會後靜悄悄地棄搭總統專機空軍一號，改乘坐一架較細的軍機。特朗普周二承認，基於威脅依照特勤處和軍方指示秘密換機，但強調他沒有害怕有關威脅。有指陪同他外訪的部分官員和隨團記者完全不知情照登上空軍一號變成誘餌，他們一直以為總統在機上，眾人安全被忽略。特朗普辯稱，其最終乘搭的飛機更容易遭襲擊。

特朗普周二晚向記者說，「我認為我乘坐的那架飛機風險更大。它風險更大，因為那架飛機很可能是他們攻擊的目標。」他又指，這完全由特勤處決定，「我只是聽從他們的安排，所以我聽從特勤處和軍方的指示」。特朗普稱，估到是有威脅才改搭另一飛機，但沒有詳細問，又稱他經常收到威脅。白宮當時指，特朗普乘坐舊空軍一號從土耳其飛住英國再轉飛回國。《華盛頓郵報》周一引述消息人士稱，特朗普登上空軍一號後，秘密地進入送餐車然後改乘C-32A空軍運輸機到英國。當日拍攝的照片所見，送餐車的「運載箱」升高接駁至空軍一號另一邊機門，足以讓數人藏在裡面。據悉，防長赫格塞思參與這次「偷天換日」行動，事前大方登上C-32A運輸機，所以之後有餐車「送貨」到該軍機，一點也不奇怪。