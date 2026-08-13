法國最大核電廠之一遭水母大軍突襲　緊急關閉3座反應爐(有片)

法國規模最大的核電廠之一、位於北部格拉沃利訥(Gravelines)核電廠遭遇大批水母入侵取水系統，法國電力集團於當地時間10日深夜緊急關閉3座反應爐，並將1座機組降載至原本發電量的50%。
格拉沃利訥核電廠設有6座反應爐，單機發電容量達900百萬瓦，去年曾因水母堵塞冷卻系統導致全廠機組停擺，相隔約1年再次面臨水母侵襲，導致第2、3、4號反應爐相繼停機，1號反應爐降載運轉，5號機適逢例行維修，全廠僅剩6號反應爐維持正常發電。法國電力集團工程師透露，早在8日就已發出預警並調派漁船出海拖網捕撈，藉此降低水母密度，進入廠區範圍的水母則利用真空抽吸車陸續清除，未對核能安全或環境造成影響。
科學家：類似事件發生頻率恐大幅提升
科學家警告，在全球暖化、外來物種入侵、過度捕撈及天敵棲息地減少等多重因素影響下，水母數量持續暴增，類似事件未來發生的頻率恐大幅提升。此外，法國近期正值第五波熱浪，河川水位過低與水溫過高已導致多座核電廠運轉受限，北部甚至有反應爐整個夏季幾乎無法供電，水母危機讓法國夏季的電力供應雪上加霜。
26 tonnes de méduses ont été ramassées en une nuit à la centrale nucléaire de Gravelines. Elles ont pénétré dans les systèmes de filtration. Résultat : trois réacteurs sont à l'arrêt et un autre fonctionne au ralenti.— M6 Info (@m6info) August 12, 2026
🎥 Boris Nicolas 🎙️ @bastinheau pic.twitter.com/ZDfqPtCPdU