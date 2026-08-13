法國最大核電廠之一遭水母大軍突襲　緊急關閉3座反應爐(有片)

法國規模最大的核電廠之一、位於北部格拉沃利訥(Gravelines)核電廠遭遇大批水母入侵取水系統，法國電力集團於當地時間10日深夜緊急關閉3座反應爐，並將1座機組降載至原本發電量的50%。

格拉沃利訥核電廠設有6座反應爐，單機發電容量達900百萬瓦，去年曾因水母堵塞冷卻系統導致全廠機組停擺，相隔約1年再次面臨水母侵襲，導致第2、3、4號反應爐相繼停機，1號反應爐降載運轉，5號機適逢例行維修，全廠僅剩6號反應爐維持正常發電。法國電力集團工程師透露，早在8日就已發出預警並調派漁船出海拖網捕撈，藉此降低水母密度，進入廠區範圍的水母則利用真空抽吸車陸續清除，未對核能安全或環境造成影響。