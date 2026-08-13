哥倫比亞地震｜地震一刻獸醫診所醫護衝入病房　抱「病人」逃生獲網民讚揚(有片)

哥倫比亞發生黎克特制7.4級地震，截至目前已造成265人死亡。事發當日，位於麥德林(Medellín)的一間獸醫診所內在地震發生一刻，醫護團隊第一時間衝入病房，一人一隻將住院貓狗等寵物「病人」抱出診所逃生。

綜合報道，哥倫比亞10日發生強地震時，多地震感強烈，麥德林一間獸醫診所CimeVet的監視器拍攝到，地震發生一刻，獸醫與醫護團隊至少5人沒有獨自逃生，而是冒著生命危險、第一時間衝入病房，逐一安撫住院及重症監護中的貓狗等寵物，並一人抱一隻把牠們帶出診所疏散。