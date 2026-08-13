美軍直升機德州墜毀　二人殉職並引發山火

事故發生於當日下午約1時30分，直升機墜毀後燃起熊熊火勢，濃煙直竄天際。乾燥天候加上強風助長火勢迅速蔓延，一度燒毀約100英畝（約40公頃）草地。消防單位隨即出動多個消防隊趕赴現場滅火，並要求附近居民撤離，同時封閉周邊道路，以便救火。

美國德克薩斯州中部在8月12日下午發生一起軍用直升機墜毀事故，一架隸屬美軍胡德堡（Fort Hood）的AH-64阿帕奇直升機」（Apache）在例行飛行任務期間墜落於貝爾郡（Bell County）薩拉多（Salado）附近空地，機上二人當場罹難，墜機後引發大規模草原火災，迫使附近居民緊急疏散，事故原因仍在調查中。

胡德堡代理指揮官Ethan Diven發表聲明，向罹難官兵家屬表達哀悼，並表示目前首要工作是確保事故現場安全、全力支援罹難者家屬，同時配合後續調查。德州州長阿博特（Greg Abbott）也透過社交平台致哀，感謝殉職官兵對國家的奉獻。

目前，美國陸軍已啟動事故調查，由軍方刑事調查部門（CID）及相關單位釐清墜機原因，包括是否涉及機械故障、人為因素或天候影響等，詳細事故原因仍有待調查結果出爐。

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