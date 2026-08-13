女子隆胸注射逝者脂肪　乳房慘變月球表面

美國加州一名40多歲的女性花費約1萬美元接受近年新興豐胸產品，詎料是以逝者脂肪當填充物，導致她的胸部在手術後，出現堅硬如石的腫塊與油脂囊腫，讓她形容自己的胸部摸起來像「月球表面」。至於相產品「AlloClae」，目前在美國是否合法相當具爭議。

《紐約郵報》(New York Post)在周二(11日)的報道指，化名女子「Nicole」表示，她為令自己的乳房增一個罩杯，先前已花費近2萬美元(約15.7萬港元)進行兩次自體脂肪移植手術，但皆失敗。去年11月，她從整形外科醫生處買了3盒AlloClae隆胸填充物進行微創手術。但她憶述當時即使使用麻醉劑，整個過程仍讓她「痛苦難耐、頭昏眼花」，術後胸部腫脹且凹凸不平，她形容感覺像「月球表面」。到了今年2月，Nicole發現原本豐胸增加的體積消失，胸部出現巨大的油脂囊腫與脂肪壞死腫塊。她在3月接受超聲波檢查、5月進行乳房磁力共振，醫生稱這些腫塊為「過大的肉芽腫」，部分腫塊甚至讓醫生難以區分是良性還是惡性腫瘤。Nicole事後經積極治療，但她透露，儘管壞死組織與油脂囊腫已不再可見，但仍可觸摸到，她希望今次事件能促進對這項爭議性產品的更多研究與監管審查。