女子隆胸注射逝者脂肪　乳房慘變月球表面

美國加州一名40多歲的女性花費約1萬美元接受近年新興豐胸產品，詎料是以逝者脂肪當填充物，導致她的胸部在手術後，出現堅硬如石的腫塊與油脂囊腫，讓她形容自己的胸部摸起來像「月球表面」。至於相產品「AlloClae」，目前在美國是否合法相當具爭議。
《紐約郵報》(New York Post)在周二(11日)的報道指，化名女子「Nicole」表示，她為令自己的乳房增一個罩杯，先前已花費近2萬美元(約15.7萬港元)進行兩次自體脂肪移植手術，但皆失敗。去年11月，她從整形外科醫生處買了3盒AlloClae隆胸填充物進行微創手術。但她憶述當時即使使用麻醉劑，整個過程仍讓她「痛苦難耐、頭昏眼花」，術後胸部腫脹且凹凸不平，她形容感覺像「月球表面」。到了今年2月，Nicole發現原本豐胸增加的體積消失，胸部出現巨大的油脂囊腫與脂肪壞死腫塊。她在3月接受超聲波檢查、5月進行乳房磁力共振，醫生稱這些腫塊為「過大的肉芽腫」，部分腫塊甚至讓醫生難以區分是良性還是惡性腫瘤。Nicole事後經積極治療，但她透露，儘管壞死組織與油脂囊腫已不再可見，但仍可觸摸到，她希望今次事件能促進對這項爭議性產品的更多研究與監管審查。
紐約州衞生廳指控生產商走私產品
紐約整形外科集團主席Tommaso Addona醫生表示，脂肪壞死可能因新脂肪注入區域血流不足所致。他坦言對AlloClae持懷疑態度，在看到「非常有利的文獻」之前，暫不向患者提供此療程。
AlloClae聲稱是首個利用已故捐贈者的結構性脂肪組織進行美容手術的項目。AlloClae製造商Tiger Aesthetics發言人則向《紐約郵報》證實，產品「並非零風險」，任何新出現的乳房腫塊或囊腫都應由主治醫生進行評估。此外，紐約州衞生廳正指控Tiger Aesthetics公司以不正當手段將AlloClae走私到紐約，相關該案仍在審理。