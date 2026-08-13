40年前偷走一本書　浪子回頭附100美元連悔過書歸還

美國加州一間書店早前收到一份特殊的包裹，一名男子將40年前偷走的珍貴書籍寄還，更附上一封真摯的道歉信和一張100美元的鈔票，為自己當年的過錯而懺悔。至於被盜的書籍，是美國著名作家暨東尼獎最佳服裝設計獎得主Edward Gorey於1953年出版的初版《未張弦的豎琴》(The Unstrung Harp)。

綜合報道，位於加州尤里卡(Eureka)舊城區的「Booklegger」書店，於3日發帖表示，書店當日收到一個包裹，老闆Jennifer McFadden拆開後，當堂呆在當場。寄件男子在道歉信中表示，坦言當年仍是大學生的他深受嚴重的毒品與酒精成癮所苦，極度缺乏資金。他重新振作並過上充實的生活，直到近期清理車庫時，才意外讓這本塵封已久的書籍重見天日，他為書店仍在營業感到無比高興，終於將它歸還，並為自己當年完全缺乏道德原則的行為表達深切歉意。男子更附上簽名和聯絡電話，讓書店一旦希望他作出彌補而聯絡他。