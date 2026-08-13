南韓連日高溫釀31人死亡農民嚴失慘重　當局呼籲停止戶外活動

因厄爾尼諾現象（El Niño），全球各地都出現極端氣候。歐洲及亞洲遭遇熱浪，南韓更是因連日高溫引致乾旱，農作物欠收，農民遭受巨大損失。8月2日，韓國東南部城市梁山測得42.5攝氏度的高溫，這是自1904年現代氣象觀測開始以來韓國記錄到的最高氣溫。

據南韓疾病管制機構稱，高溫天氣已導致全國至少 31 人死亡，超過 90 萬頭牲畜和 140 萬條養殖魚類死亡。當局發布高溫預警，並呼籲人們「立即停止一切戶外活動」。

南韓總統李在明告訴內閣成員，這種極端天氣「是我們以前從未經歷過的」。「我們需要努力對國家危機應對體系進行根本性改革，因為這種極端天氣正在成為新的常態。」