南韓連日高溫釀31人死亡農民嚴失慘重　當局呼籲停止戶外活動

因厄爾尼諾現象（El Niño），全球各地都出現極端氣候。歐洲及亞洲遭遇熱浪，南韓更是因連日高溫引致乾旱，農作物欠收，農民遭受巨大損失。8月2日，韓國東南部城市梁山測得42.5攝氏度的高溫，這是自1904年現代氣象觀測開始以來韓國記錄到的最高氣溫。
據南韓疾病管制機構稱，高溫天氣已導致全國至少 31 人死亡，超過 90 萬頭牲畜和 140 萬條養殖魚類死亡。當局發布高溫預警，並呼籲人們「立即停止一切戶外活動」。
南韓總統李在明告訴內閣成員，這種極端天氣「是我們以前從未經歷過的」。「我們需要努力對國家危機應對體系進行根本性改革，因為這種極端天氣正在成為新的常態。」
土壤變成焗爐 薯仔像被煮熟
在首爾東北 130 公里處的楊口郡的一片薯仔田裡，農民一周前挖開土壤，農作物看起來還長得很好。現在，薯仔長出來卻軟爛塌陷，「就像煮熟了一樣」，土壤直接變成焗爐。
為了搶救這些農作物，8月12日，慶尚南道發布全國消防動員令，來自全國各地的消防車以及韓國林業廳、陸軍、海軍和空軍的車輛正全力投入供水支援，因應慶南道及各市、郡的要求，供應農業及生活用水。這是繼去年8月江陵發生乾旱之後，第二次發布全國消防動員令。
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