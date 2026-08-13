高市早苗考慮放棄參拜　靖國神社禁Cosplay及穿軍服進入

日本媒體今日（13日）報道，首相高市早苗考慮到與外交關係，將不會在星期六日本終戰紀念日到靖國神社參拜。同時靖國神社在昨日發出通告，表明禁止穿着「Cosplay」或非軍人穿着軍服入內參拜。

日本媒體報道，高市早苗因應目前與南韓維持的友好關係，以及在11月將到中國出席亞太經濟合作組織（APEC）領導人會議，故此將不會出席終戰紀念日在靖國神社的參拜。內閣官房長官木原稔在上星期的記者會上表示是否出席應由高市早苗自行決定，而據首相近身消息稱，考慮到與南韓目標的關係，因而不會出席。而日本媒體指，日本在下半年有很多外交活動，當中包括聯合國大會的演說，G20領導人會議，還有APEC峰會，並期望在APEC峰會與國家主席習近平會面，因此參拜靖國神社將令兩國關係惡化。高市在就任內閣大臣期間仍有參拜靖國神社，不過自去年10月上任首相以來就再沒希參拜。