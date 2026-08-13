尼日利亞足球員比賽中暈倒死亡　被傳停屍間一度迴光返照

尼日利亞發生一宗奇異事件。在當地的一支職業球會的一場季前賽，一位球員在比賽中暈倒，在醫生證實死亡之後，卻突然被指在停屍間迴光返照，不過在數個小時後還是證實身亡。

事件發生在尼日利亞的卡齊納，當地的職業球會卡齊納聯在星期二（11日）與尼日龍捲風隊進行的一場季前熱身賽。球員的奧索亞（Chinedu Ozor）比賽5分鐘就暈倒，經在場醫生證實奧索亞已經死亡。事件之後卻有兩個版本，首先是一位尼日利亞的草根足球記者Prince CJ在星期二表示，奧索亞在停屍間心臟曾恢復活動，因此被緊急送回了醫院。奧索亞的前球會也指他有從停屍間送回醫療，並接受醫療人員急救。