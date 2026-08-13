全球青年失業率上升 高收入國家增幅明顯 聯合國：AI加劇年輕人就業焦慮

聯合國旗下的國際勞工組織(ILO)周三(12日)表示，去年全球青年失業率上升，隨著人工智能(AI)開始改變就業市場，高收入國家的失業率增幅尤其明顯。
國際勞工組織在「2026年全球青年就業趨勢」報告中指出，新冠疫情後，全球青年勞動市場出現的短暫復甦已停止。全球青年失業率從2024年的12.3%升至去年的12.4%，相當於6,700萬名15至24歲青年失業。
與此同時，全球未就業、未就學或未接受職業培訓的「尼特族」(NEET)青年，比例小幅升至20%，人數超過2億5,700萬。
這份報告於2004年首次發表，每年提供全球及各區域青年勞動市場指標的最新情況。報告最新發現，青年失業率增幅最大地區之一是高收入國家，「使數以百萬計正值職涯起步階段的年輕人難以實現抱負」。
青年失業率｜青年畢業後愈來愈難找到體面工作
報告指出：「全球經濟增長放緩、就業創造減少、地緣政治緊張局勢以及快速的科技變革等因素交織，使許多青年從學校步入體面工作的過程日漸困難。」
青年失業率｜AI給青年帶來焦慮
報告指，預計2026年和2027年青年失業率都將維持在12.3%，並發現青年對未來普遍存在焦慮情緒，而AI對就業市場的影響目前仍不清楚。其中，年輕人「愈來愈擔心自己的工作會被科技取代，並憂慮前所未有的科技變革以及其他關於未來工作型態的變化，將阻礙他們獲得穩定工作和收入」。
國際勞工組織就業、技能與永續企業部門主管Sukti Dasgupta表示，目前無法確定AI發展與青年失業率上升之間存在因果關係，但「兩者同時出現的情況確實相當明顯」。她指出，全球經濟正處於「高度不確定且脆弱」的時期，「與AI相關的新風險正在浮現，這對年輕人而言不是好兆頭」。
青年失業率｜哪些地區青年失業率增幅最大?
報告發現，傳統上作為青年進入勞動市場起點的工作，包括辦公室及行政職務、銷售和製造業，工作數量正在減少。
在次區域層級，青年失業率增幅最大的地區包括北非、北美、北歐、南歐和西歐。中亞、西亞及東歐的青年失業率雖下降，但「尼特族」比例上升，抵銷了失業率下跌的結果。
拉丁美洲和加勒比地區的青年失業率和「尼特族」比例都下降，但部分原因是當地青年人口規模減少。而阿拉伯國家和北非「一直是全球青年失業率最高的次區域」，青年失業率分別達26.2%和22.6%。
報告指出，相關指標在原本已偏高的水平上進一步上升，顯示阻礙年輕人才、尤其是年輕女性參與經濟活動的根深柢固結構性障礙，正在加劇。