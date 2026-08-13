全球青年失業率上升 高收入國家增幅明顯 聯合國：AI加劇年輕人就業焦慮

聯合國旗下的國際勞工組織(ILO)周三(12日)表示，去年全球青年失業率上升，隨著人工智能(AI)開始改變就業市場，高收入國家的失業率增幅尤其明顯。

國際勞工組織在「2026年全球青年就業趨勢」報告中指出，新冠疫情後，全球青年勞動市場出現的短暫復甦已停止。全球青年失業率從2024年的12.3%升至去年的12.4%，相當於6,700萬名15至24歲青年失業。

與此同時，全球未就業、未就學或未接受職業培訓的「尼特族」(NEET)青年，比例小幅升至20%，人數超過2億5,700萬。

這份報告於2004年首次發表，每年提供全球及各區域青年勞動市場指標的最新情況。報告最新發現，青年失業率增幅最大地區之一是高收入國家，「使數以百萬計正值職涯起步階段的年輕人難以實現抱負」。