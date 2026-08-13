Powerball｜伊利諾州幸運兒獨得頭獎　創今年最高獎金

美國強力球（Powerball）彩券8月12日攪珠，由伊利諾州售出的一張彩券獨得高達10.4億美元（約81.6億港元）獎金，不僅是2026年全美最高彩券頭獎，也是強力球史上第八高獎金。

強力球史上第八高獎金

根據美國彩券單位公布，中獎彩券對中當期全部六個號碼，包括白球號碼4、26、66、67、69，以及紅色強力球9。在連續44期頭獎無人中後，終於由一名幸運兒抱走巨額彩金。

中獎彩券是在伊利諾州昆西市（Quincy）一間加油站售出。得主目前身分尚未公開，頭獎得主可選擇分30年領取全額10.4億美元年金，或一次領取約4.505億美元的稅前現金。