Powerball｜伊利諾州幸運兒獨得頭獎　創今年最高獎金

美國強力球（Powerball）彩券8月12日攪珠，由伊利諾州售出的一張彩券獨得高達10.4億美元（約81.6億港元）獎金，不僅是2026年全美最高彩券頭獎，也是強力球史上第八高獎金。
強力球史上第八高獎金
根據美國彩券單位公布，中獎彩券對中當期全部六個號碼，包括白球號碼4、26、66、67、69，以及紅色強力球9。在連續44期頭獎無人中後，終於由一名幸運兒抱走巨額彩金。
中獎彩券是在伊利諾州昆西市（Quincy）一間加油站售出。得主目前身分尚未公開，頭獎得主可選擇分30年領取全額10.4億美元年金，或一次領取約4.505億美元的稅前現金。
2.92億分之一機會中頭獎
強力球頭獎中獎機率約為2.92億分之一，因此每當頭獎累積至數億美元時，往往吸引大量美國人搶購彩券。本次10.4億美元彩金是今年首度突破10億美元大關，也是強力球史上第八高獎金，但仍低於2022年加州開出的20.4億美元史上最高紀錄。
除了頭獎得主外，本期還有多張彩券對中五個白球號碼，其中麻薩諸塞州一名幸運兒因加購「Power Play」選項獲得200萬美元獎金；亞利桑那州、加州、佛羅里達州及北卡羅來納州則各有一張100萬美元中獎彩券。
隨著頭獎開出，強力球頭獎彩金已重新回到2,000萬美元起跳，等待下一位幸運兒誕生。
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