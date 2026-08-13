夏蘭特肖像成可卡因包裝　厄瓜多爾檢獲469公斤毒品

厄瓜多爾警方接獲匿名線報後展開緝毒行動，執法人員周三凌晨在泛美公路上發現一輛可疑貨車，搜索後在車輛底部的暗格中發現370個包裹，內含約469公斤可卡因。警方當場逮捕貨車司機，另有一名持哥倫比亞身分證件、身分為Maria R.的女子也遭逮捕。

南美毒品走私再爆離奇插曲。厄瓜多爾警方近日在靠近哥倫比亞邊境地區查獲一批可卡因，總重量達469公斤，藏在貨車暗格內；警方更發現，大批毒品外包裝印有挪威球星夏蘭特（Erling Haaland）的肖像，畫面曝光後引發關注。

警方公布的影像顯示，這些綠色長方形毒品包裹上，清楚貼著夏蘭特穿上挪威國家隊的照片。警方並未說明毒販為何選用這名挪威球星的肖像，但毒品犯罪集團使用知名運動員或名人圖像作為包裝，在南美並非罕見。

毒販常以名人作暗號

據了解，毒販有時會利用名人姓名、肖像或特殊圖案，作為辨識毒品來源、所屬犯罪集團或預定買家的暗號。因此，夏蘭特肖像出現在毒品包裝上，並不代表這名足球明星與毒品交易有任何關係。

夏蘭特在7月舉行的世界盃中表現亮眼，成為全球焦點。他在4場比賽攻入7球，IG、Youtube追隨者急升，相關肖像與迷因圖片被瘋傳。如今他的照片卻意外出現在大批可卡因包裝上，形成強烈反差。

警方表示，這批毒品在厄瓜多爾國內黑市的估值約84.2萬美元；若流入美國市場，價值可能超過1100萬美元，在歐洲市場則估計接近1,960萬美元。