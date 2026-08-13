伊波拉病毒｜譚德塞指民主剛果疫情將成史上最嚴重疫情

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesu），在星期三（12日）向記者表示，目前在剛果民主共和國爆發的伊波拉疫情，預計會超過病毒有史以來的紀錄。
譚德塞在星期三的記者會上表示，目標形勢將超越2014至16年爆發的伊波拉疫情，當時造成至少1.1萬人死亡。而剛果民主共和國早前表示，疫情已出現逾4,300宗個案，造成超過2,000人死亡。世衛表示，希望在3個月內扭轉疫傳播延的趨勢，但他們警告，這只是控制疫情的傳播，而不是徹底結束疫情。世衛非洲區主任賈納比（Mohamed Yakub Janabi）表示：「我們在追趕病毒，因為病毒一直領先我們。」
賈納比引述研究指出，疫情應早於今年2月開始傳播，最初被誤診為瘧疾或傷寒。今次疫情由罕見的邦迪布焦伊波拉病毒引起，該病毒之前分別只在2007年和2012年爆發過2次已知的疫情，而目前尚已獲准的疫苗或公認的治療藥物可以治療這種病毒。而疫情爆發的地點位於剛果民主共和國東部，該地區持續的不穩定局勢加劇控制疫情傳播的困難。賈納比表示，醫療人員只能接觸到約30%的案例。伊波拉是一種罕見但致命的病毒性疾病，症狀通常在感染後2至21天內出現。