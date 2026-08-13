伊波拉病毒｜譚德塞指民主剛果疫情將成史上最嚴重疫情

世衛總幹事譚德塞指，目前的伊波拉疫情有機會成為史上最嚴重的爆發。(美聯社)

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesu），在星期三（12日）向記者表示，目前在剛果民主共和國爆發的伊波拉疫情，預計會超過病毒有史以來的紀錄。

譚德塞在星期三的記者會上表示，目標形勢將超越2014至16年爆發的伊波拉疫情，當時造成至少1.1萬人死亡。而剛果民主共和國早前表示，疫情已出現逾4,300宗個案，造成超過2,000人死亡。世衛表示，希望在3個月內扭轉疫傳播延的趨勢，但他們警告，這只是控制疫情的傳播，而不是徹底結束疫情。世衛非洲區主任賈納比（Mohamed Yakub Janabi）表示：「我們在追趕病毒，因為病毒一直領先我們。」