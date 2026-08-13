美軍裝甲旅演習遭烏克蘭無人機秒殺 軍事專家：美軍未汲取俄烏作戰經驗

美媒報道，美國陸軍今年4月在德國舉行例行軍演，一個裝甲旅輕易被烏克蘭無人機部隊發現並摧毀，顯示美國國防部仍未完全汲取俄烏的作戰經驗。

華府智庫「戰略及國際研究中心」(CSIS)學者Eliot Cohen表示，近期的戰場經驗顯示各種類型無人機對現代戰爭都至關重要，「美軍必須要掌握這點，但遺憾的是，就目前而言，美軍似乎還沒做到」。

《華爾街日報》披露，烏克蘭無人機部隊今年4月在德國南部霍恩費爾斯(Hohenfels)舉行的「聯合決心」(Combined Resolve)演習期間，摧毀一個美軍裝甲旅。「聯合決心」是美國陸軍一年舉行兩次的軍演，著重於大規模地面作戰演練，其中裝甲部隊會由地面部隊、直升機、無人機及其他裝備支援。