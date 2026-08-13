美軍裝甲旅演習遭烏克蘭無人機秒殺 軍事專家：美軍未汲取俄烏作戰經驗

美媒報道，美國陸軍今年4月在德國舉行例行軍演，一個裝甲旅輕易被烏克蘭無人機部隊發現並摧毀，顯示美國國防部仍未完全汲取俄烏的作戰經驗。
華府智庫「戰略及國際研究中心」(CSIS)學者Eliot Cohen表示，近期的戰場經驗顯示各種類型無人機對現代戰爭都至關重要，「美軍必須要掌握這點，但遺憾的是，就目前而言，美軍似乎還沒做到」。
《華爾街日報》披露，烏克蘭無人機部隊今年4月在德國南部霍恩費爾斯(Hohenfels)舉行的「聯合決心」(Combined Resolve)演習期間，摧毀一個美軍裝甲旅。「聯合決心」是美國陸軍一年舉行兩次的軍演，著重於大規模地面作戰演練，其中裝甲部隊會由地面部隊、直升機、無人機及其他裝備支援。
無人機｜美軍裝甲旅不堪一擊
一名參與軍演的消息人士透露，美軍的重型裝甲車投入戰鬥，但被烏克蘭偵察無人機輕易發現，隨後包括能投擲炸彈的無人機和第一人稱視角(FPV)無人機便攻擊目標。
無人機｜北約部隊亦遭烏克蘭無人機擊敗
另有美方官員透露，烏克蘭無人機對美軍裝甲車的「擊殺」速度非常快，以致美軍必須把已被判定遭摧毀的部隊重新「復活」，才能讓演習繼續。
知情人士指，去年5月烏克蘭無人機的操作員在波羅的海一場演習中，也輕易擊敗英國、愛沙尼亞及其他國家的部隊，包括一支美軍分遣隊。
今年春天，瑞典部隊與北約盟國共同舉行軍演，瑞典官員也坦言烏克蘭無人機部隊在演習中的表現，勝過北約部隊。