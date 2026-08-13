美軍航母林肯號傳水兵圖跳海輕生 部署近9個月無歸期精神崩潰｜伊朗局勢

美國與伊朗的戰事陷膠著，臨時被調往中東支援的航空母艦林肯號(USS Abraham Lincoln)傳出多次發生水兵試圖跳海輕生事件。報道指，林肯號部署海上近9個月為航母歷來最長時間，無限期延長的部署令水兵精神崩潰。船上生活環境日差，水兵的精神健康狀況讓家屬擔憂。

林肯號｜多月來僅泊岸2天

林肯號去年11月21日離開聖迭戈母港，原部署到太平洋，但期間調往中東支援美國向伊朗發起的軍事行動，並已超過250天，現於中東邁向第6個月。船上有逾2,500名水兵和海軍陸戰隊員，200多天未有泊岸創下航母現代紀錄。美媒MS Now稱，林肯號僅曾泊岸2天，分別是12月於關島和7月於阿曼，而原定部署在5月底結束。根據軍事報章《星條旗報》(Stars and Stripes)和《海軍時報》(Navy Times)周二報道，於上周四聖迭戈舉行的市民大會上約200名家屬與海軍領袖會面，包括代理海軍部長高雄(Hung Cao) 。其中一名婦人指丈夫於當天發短訊給她，說「他希望明天不會醒來」；另有水兵的妻子稱，海軍破壞他們與領導層之間的信任。