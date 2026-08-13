美軍航母林肯號傳水兵圖跳海輕生 部署近9個月無歸期精神崩潰｜伊朗局勢

美國與伊朗的戰事陷膠著，臨時被調往中東支援的航空母艦林肯號(USS Abraham Lincoln)傳出多次發生水兵試圖跳海輕生事件。報道指，林肯號部署海上近9個月為航母歷來最長時間，無限期延長的部署令水兵精神崩潰。船上生活環境日差，水兵的精神健康狀況讓家屬擔憂。
林肯號｜多月來僅泊岸2天
林肯號去年11月21日離開聖迭戈母港，原部署到太平洋，但期間調往中東支援美國向伊朗發起的軍事行動，並已超過250天，現於中東邁向第6個月。船上有逾2,500名水兵和海軍陸戰隊員，200多天未有泊岸創下航母現代紀錄。美媒MS Now稱，林肯號僅曾泊岸2天，分別是12月於關島和7月於阿曼，而原定部署在5月底結束。根據軍事報章《星條旗報》(Stars and Stripes)和《海軍時報》(Navy Times)周二報道，於上周四聖迭戈舉行的市民大會上約200名家屬與海軍領袖會面，包括代理海軍部長高雄(Hung Cao) 。其中一名婦人指丈夫於當天發短訊給她，說「他希望明天不會醒來」；另有水兵的妻子稱，海軍破壞他們與領導層之間的信任。
林肯號｜水兵妻子證丈夫曾試圖跳海
《海軍時報》訪問了一名水兵妻子，她指丈夫因在海上執勤的日子持續延長，曾試圖跳海輕生。她說，丈夫感到害怕，憂心因為過勞而不榮譽地退役，就這樣摧毀了13年的事業。該報又引述另一名水兵妻子稱，其丈夫曾阻止另一名同袍跳海，及時抓著他拉回甲板上。《星條旗報》則稱，訪問了現役水兵和家屬，以及林肯號船員數十個社交網評論和帖文，該報形容水兵感到疲累和士氣低落，包括有自殺的念頭。在4月時，已傳出艦上情況惡劣，包括食物分量減少和品質不佳，以及缺水、淋浴間發霉和洗衣機壞掉。防長赫格塞思否認有關說法，斥是假新聞。有民主黨議員已去信赫格塞思和高雄，表達嚴正關注林肯號不斷延長部署及船上生活環境，並指出廣泛報道指艦上基本日用品短缺、水受污染、水泵故障、士兵精神健康狀況惡化和甲板安全隱患，還有家屬寄給艦上人員的包裹也延誤運送數月。
海軍回覆美國有線新聞網絡(CNN)查詢時稱，沒有發現林肯號船上自殺念頭或企圖增加，軍方關心每一位士兵的情況，並設有宗教、醫療和精神健康專家評估和解決他們的問題。退役美國海軍上校Armen Kurdian稱，航母戰鬥群發生船員在部署期間想跳海或試圖自殺並非罕見；雖不是天天發生，但確實有發生過。